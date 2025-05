Laatste stuk bezet Brabant werd nooit bevrijd, maar verlaten door Duitsers

9 mei 1945. Precies tachtig jaar geleden eindigde de Duitse bezetting van Brabant. De achtergebleven Duitse soldaten in het Land van Heusden en Altena worden niet verjaagd, verslagen of krijgsgevangen gemaakt door de geallieerden. Ze krijgen het bevel van hun eigen officieren om naar een verzamelplaats te gaan. Daarna mogen ze terug naar huis, naar 'die Heimat'.

De geallieerde overwinning in Europa is compleet, maar dat is nog steeds niet overal te merken. In het Land van Heusden en Altena lopen nog altijd Duitse soldaten rond op deze 9e mei 1945. En vandaag trekken geallieerde bevrijders ook niet massaal het gebied binnen. Er zijn geen legerrapporten of ooggetuigenverklaringen over een intocht.

Duidelijk is wél dat de Duitse troepen vertrekken. Op dat moment zijn er toch nog forse aantallen bezettingstroepen. "Er zitten nog naar schatting vijfhonderd man in het Land van Heusden en Altena. Drie compagnieën marine-soldaten, er is nog artillerie en een compagnie Fallschirmjäger", zegt militair historicus Johan van Doorn.