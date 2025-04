Vajèn van den Bosch valt in de prijzen op Musical Awards Gala

Vajèn van den Bosch (27) uit Oijen heeft woensdagavond de prijs voor de beste vrouwelijke hoofdrol in een grote musical gewonnen op het Musical Awards Gala. Ze won met haar vertolking van de sneeuwkoningin Elsa in Disney Frozen. Freek Bartels uit Tilburg was genomineerd voor beste mannelijke hoofdrol in een kleine musical, maar verloor van Timo Tembuyser in The Last Five Years.

Van den Bosch nam het op jaarlijkse Musical Awards Gala op tegen Pia Douwes, Ellen Pieters en Nienke Latten. Die laatste kent ze maar al te goed. Latten speelt in dezelfde musical namelijk een andere hoofdrol: die van Elsa’s zus Anna.

Dit jaar vond een speciale editie van het gala plaats omdat de stichting achter de musicalprijzen een 25-jarig jubileum viert. Tijd om lang te genieten van de prijs heeft de actrice uit Oijen overigens niet: donderdagavond is Van den Bosch alweer te zien als Maria Magdalena, een van de hoofdrollen van het tv- en musicalspektakel in The Passion.

Veelzijdig

De musicalloopbaan van Van den Bosch begon al vroeg. Op haar tiende maakte ze haar debuut in een grote musical: The Sound of Music. Vele kinderrollen volgden in grote musicalproducties. Ze deed mee aan The Voice Kids en was stemacteur in tekenfilms zoals Maja de Bij. Op haar zeventiende speelde ze opnieuw in The Sound of Music.

Daarna volgde eigenlijk alleen nog maar hoofdrollen in grote musicals. Vajèn speelde Sandy in Grease, vertolkte de rol van Gloria Estefan in de musical On Your Feet! en werkte daarvoor ook samen met de latin wereldster. Verder schitterde de musicalster ook in Les Misérables en speelde ze zelfs in Duitsland in Wicked en Tarzan.

Acteren

Hoewel Vajèn haar focus nu echt op haar musicalcarrière ligt, heeft ze ook al op het scherm een flinke cv opgebouwd. Ze was te zien in de tienerserie SpangaS, de Goede tijden, slechte tijdens spin-off Nieuwe Tijden en De Spa.