Oud-voetballer Ronnie Stam wil niet meer zwijgen over mega-drugssmokkel

Oud-voetballer Ronnie Stam (40) wordt opnieuw verhoord over de mega-drugssmokkel waarvan hij wordt verdacht. Dat heeft de officier van justitie donderdag toegezegd tijdens een vierde tussentijdse zitting in de rechtbank in Breda. Stam gaf aan nu openheid van zaken te willen geven over een deel van de aantijgingen. Door dit extra verhoor en het horen van andere getuigen, ook in het buitenland, lijkt de inhoudelijke behandeling van de zaak op 10 en 11 juni vrijwel onhaalbaar.

Ronnie Stam (40) was voor het eerst naar de rechtbank gekomen. Hij oogt nog steeds heel fit. Inmiddels heeft hij op zijn veertigste kort grijzend haar en ziet hij er wat ouder uit dan tijdens zijn voetbalcarrière bij NAC, FC Twente en Wigan Athletic. Stam wilde eerder niet naar de rechtbank komen, omdat hij bang was dat zijn stem zou worden opgenomen of dat hij getekend zou worden. Nu was hij er wel om te vertellen dat de zaak echt anders zit dan justitie denkt. En ook vroeg hij om de behandeling van zijn zaak in vrijheid te mogen afwachten. Hij zit inmiddels al tien maanden vast voor betrokkenheid bij de smokkel van zo’n 2200 kilo cocaïne. Hij verklaarde dat hij wil praten over het voorbereiden van de handel in 4 kilo cocaïne en 5 kilo MDMA. Maar alleen over zichzelf en niet over anderen. Bedreigd door schuldeisers

Ronnie vertelde ook dat hij bedreigd werd door mensen die nog een paar ton van hem tegoed zouden hebben. Deze schuld zou hij hebben opgebouwd door problemen met gokken en een verslaving. Hij was verhuisd naar Eindhoven en hoopte dat de schuldeisers hem daar niet zouden vinden. Maar ineens dook er een man op langs de lijn bij de jeugd van PSV waar de zoon van Stam voetbalt. Volgens Ronnie Stam werd hij gedwongen door die man om een app te downloaden waarmee hij via een beveiligde lijn met zijn schuldeisers kon praten. Ronnie Stam vertelde dat hij ze niet heeft betaald en sprak ook nog over een lening van twee ton aan een speler van Twente, nu een jaar of vijftien geleden. Dat geld heeft hij, ondanks dreigementen van zijn kant, nog niet teruggekregen. Dat het de schuldeisers wel menens was zou blijken uit twee aanslagen op een van de huizen van Ronnie Stam, waar ook zijn kinderen verbleven. Er zou een granaat naar zijn gegooid en er was op het huis geschoten, vertelde Stam.

De officier van justitie hoorde het verhaal van Stam aan, maar kon daar niet zo veel mee. Hij miste in het verhaal van Stam wat hij dan wél heeft gedaan. Maar omdat Ronnie nu wel wil praten, komt er een extra verhoor. Dan mag Ronnie Stam alle verdenkingen weerleggen en die zijn niet mals. Ronnie Stam zou betrokken zijn bij de smokkel van zo’n 2200 kilo cocaïne uit Zuid-Amerika en onder meer het witwassen van 2,6 miljoen euro. Drugssmokkel

Ronnies broer Rudi (43), die na een eerdere veroordeling voor drugssmokkel op de vlucht is en vermoedelijk in Dubai verblijft, wordt ervan verdacht dat hij betrokken was bij de smokkel van 700 kilo cocaïne vanuit Chili en ook witwassen. De advocaten van beide broers probeerden aardig wat zand in de motor van justitie te strooien. De broers zouden niet de grote cokesmokkelaars zijn waar justitie hen voor houdt. In Rotterdam zijn, volgens de advocaat van Rudi, al meerdere mensen veroordeeld die betrokken waren bij de smokkel van een van de grote partijen cocaïne. En de vraag is dan ook welke rol Rudi dan nog gespeeld zou hebben, aldus de advocaat. Al met al waren er genoeg vragen en wensen om te gaan twijfelen of de datum van de inhoudelijke behandeling nog wel reëel is. Er moeten tot vijf dagen voor de geplande datum getuigen worden gehoord in Nederland, Israël en België, dan wel Zwitserland. Ook zal Ronnie Stam dus nog worden verhoord.

Geen vluchtgevaar

Ronnie Stam was best veel aan het woord. Van vluchtgevaar was geen sprake, vertelde hij. “Mijn zoons voetballen allebei op hoog niveau en die gaan doorbreken. Daar wil ik bij zijn”, aldus de trotse vader. Hij wil graag op vrije voeten om er voor zijn zoons te zijn. Maar de officier van justitie wilde niet eens nadenken over de voorlopige vrijlating van Ronnie Stam. Volgens hem is er meer dan genoeg bewijs dat Ronnie en zijn broer Rudi schuldig zijn. Zo wees hij op locatiegegevens en grote aantallen berichten waarin Ronnie over de smokkel praat. De rechtbank wilde niet meteen beslissen over de vrijlating. De rechters gaan erover nadenken en later deze donderdag zal duidelijk worden of Stam in de cel blijft of niet. De volgende zitting staat nu nog gewoon gepland op 10 en 11 juni.

Bij de arrestatie van Ronnie Stam werd onder meer een Porsche in beslag genomen. (Foto: Politie.nl)

