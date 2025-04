Opnieuw meeste verkeersdoden in Brabant, provincie al jaren koploper

In Brabant vielen in 2024 de meeste verkeersdoden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 114 mensen kwamen in onze provincie om het leven in het verkeer. In totaal waren dat er in Nederland 675. Dat betekent dat bijna een op de zes slachtoffers in Brabant viel. Het aantal slachtoffers neemt wel heel lichtjes af: een jaar eerder waren er 120 verkeersdoden.

Brabant is al jaren koploper als het gaat om het aantal verkeersdoden. Het aantal doden is zelfs hoger dan in Zuid-Holland (107) en Noord-Holland (80) waar veel meer mensen wonen. Gelderland is nummer twee op de lijst met 109 verkeersdoden. Met ruim 23.000 kilometer heeft Brabant het meest uitgebreide weggennet van Nederland waar het ook steeds drukker wordt. Van de dodelijke verkeersslachtoffers in Brabant zaten er 41 op de fiets en 41 in de auto. De overige slachtoffers waren wandelaars, motorrijders, brom- en snorfietsers en mensen op een scootmobiel. De grootste groep slachtoffers viel in de leeftijd van tachtig jaar en ouder (27 slachtoffers). In de leeftijd van zeventig tot tachtig jaar vielen 22 doden. Daarna volgt de leeftijdscategorie 20–30 jaar met 18 verkeersdoden.

“114 doden betekent dat er gemiddeld om de drie dagen iemand niet meer thuiskomt."

De provincie gebruikt al jaren de slogan ‘Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers’, toch heeft Brabant al drie jaar op rij de meeste dodelijke verkeersslachtoffers (in 2023 waren er 120 slachtoffers, in 2022 zelfs 141). “We maken stappen, maar nog steeds ligt het aantal doden in ons verkeer natuurlijk veel te hoog”, zegt gedeputeerde Stijn Smeulders (mobiliteit). “114 doden betekent dat er gemiddeld om de drie dagen iemand niet meer thuiskomt. Dat zijn trieste cijfers. Iedere Brabander die niet meer thuiskomt is er één te veel.” De provincie werkt samen met gemeenten, politie, Rijkswaterstaat en het Openbaar Ministerie aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. De komende jaren richt ze zich daarbij extra op fietsers, afleiding in het verkeer en onervaren verkeersdeelnemers. Volgens de provincie blijkt uit cijfers dat op die punten de meeste winst is te behalen.

"Je wilt niet op je geweten hebben dat jouw appje of belletje een ernstig ongeval veroorzaakt.”