Negen mensen opgepakt na bijeenkomst over azc

Zeven mensen zijn woensdagavond opgepakt voor agressie na de informatiebijeenkomst over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Uden. De bijeenkomst zelf verliep rustig, maar daarna werd een groepje jongeren agressief. Geen van de arrestanten komt uit Uden. Tijdens de demonstratie werden ook nog twee mannen opgepakt voor openbare dronkenschap en zogeheten doxing, het verzamelen of verspreiden van persoonlijke informatie van in dit geval een agent.

Nadat de meeste demonstranten naar huis waren gegaan, werd het aan de eind van de avond onrustig. Jongeren die op het plein waren achtergebleven, richtten vernielingen aan. Ze gooiden met dranghekken en vuurwerk, stichtten kleine brandjes en zochten de confrontatie met de politie. De Mobiele Eenheid (ME) greep in.

Op het plein voor de Kruisherenkapel, waar de informatieavond was, demonstreerden zo’n 150 mensen. Het gebied was uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied, waardoor de politie mensen preventief mocht fouilleren.

De politie hield ook nog een 64-jarige man uit Uden aan, omdat hij wordt verdacht van doxing. Dat is het verzamelen of verspreiden van iemands persoonlijke informatie, zoals adres of telefoonnummer, met kwade bedoelingen. De verdachte had beelden van een politieagent online gezet en wilde zijn of haar persoonsgegevens achterhalen. De man zit vast voor verder onderzoek.

Demonstratie liep eerder uit de hand

De vorige informatiebijeenkomst over de huisvesting van asielzoekers in de gemeente Maashorst, een week eerder, liep uit de hand. Zo'n driehonderd mensen hadden zich buiten verzameld. Verschillende relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk, stenen en glas. Ook toen moest de ME ingrijpen en werden zes mensen opgepakt.

In de gemeente Maashorst komen drie opvanglocaties voor minimaal de komende vijf jaar. In Uden komt een azc voor zeker driehonderd asielzoekers. Daarnaast is er plek voor gevluchte Oekraïners, statushouders en eigen inwoners die dringend op zoek zijn naar een huis. Ook in Schaijk en Zeeland komen opvangplekken.