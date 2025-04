Rob heeft zeldzame longziekte, daarom wordt deze politieauto geveild

Met het veilen van de politieauto uit de videoclip van Lamme Frans wordt zaterdag op Paaspop de aandacht gevestigd op de zeldzame longziekte Pulmonale Hypertensie (PH). Rob van der Aa (41) uit Schijndel verloor zijn moeder op jonge leeftijd aan die ziekte en lijdt er zelf ook aan.

Meer bekendheid geven aan de longziekte Pulmonale Hypertensie. Daar gaat het Rob om met de veiling op Paaspop. Zelf heeft hij net een zware longtransplantatie achter de rug, waarvan hij herstellende is. Door die transplantatie kan hij verder met zijn leven. Maar wat extra aandacht kan de onbekende ziekte, waar ongeveer duizend mensen aan lijden, wel gebruiken, vindt Rob. De relatief onbekende longziekte is erfelijk. Rob verloor zijn moeder, die pas 37 was, aan de ziekte. Omdat de ziekte erfelijk is, werd Rob ook onderzocht en al snel bleek dat hij de ziekte ook had. "Er is dan nog één uitweg en dat is een longtransplantatie", zegt Rob.

Zelf heeft hij die net achter de rug: "Je moet veel geluk hebben om daar voor in aanmerking te komen en dat het goed uitpakt. Ik mag niet klagen, want ik zit hier nog. Maar ik heb nog wel veel bijwerkingen van medicatie en het is nog niet hosanna."

Over de ziekte Pulmonale Hypertensie is een verhoogde bloeddruk in de longen. De gevolgen zijn ernstig. Kortademigheid bij lichamelijke inspanning, zoals fietsen, traplopen of stofzuigen, duizeligheid en pijn op de borst.

Voor de transplantatie kon Rob amper iets doen: "Ik moest achttien tot twintig uur per dag platliggen. Mijn hart had veel moeite om bloed door mijn longen te krijgen. Daardoor was ik constant extreem vermoeid en kon ik bijna niks doen. Het waren lege dagen." Door een samenwerking tussen de stichting 'Heb hart voor longen', opgericht door zijn familie, en Paaspop komt het tot de veiling van een politieauto uit de videoclip van Lamme Frans: "Wij als Schijndelse familie en Paaspop als Schijndels festival hebben elkaar daarin gevonden. De extra aandacht is hard nodig vindt Rob: "De ziekte is heel onbekend." "Misschien zijn er op Paaspop wel jonge mensen die geneeskunde studeren en zich willen gaan specialiseren in het behandelen van de zeldzame longziekte", hoopt Rob. Over wat de veiling gaat opbrengen heeft Rob nog geen idee: "Mijn verwachtingen zijn niet per se heel hoog, maar het is wel een heel mooie manier van aandacht krijgen. En daarnaast wordt er ook nog statiegeld ingezameld op de camping. Mensen mogen dat doneren en dan gaat het naar de stichting." De politiewagen van Lamme Frans uit het verhaal: