Veroordeelde vader en zoon slaan op de vlucht en worden opgepakt in Spanje

Een vader en een zoon uit Steenbergen, die allebei zijn veroordeeld voor drugscriminaliteit na een groot politieonderzoek, zijn dinsdag opgepakt in Barcelona in Spanje. De 52-jarige man en zijn 24-jarige zoon waren op de vlucht geslagen. Ze worden uitgeleverd aan Nederland.

De vader en zijn kroost werden in februari van dit jaar veroordeeld voor respectievelijk 11 en 9 jaar cel. Ook moesten ze de vele miljoenen terugbetalen die ze verdiend hadden met hun criminele activiteiten. Ze gingen daartegen in hoger beroep.

De vader ging nooit de cel in: hij ontsprong de dans, omdat hij in het buitenland zat. Zijn zoon was wel aanwezig bij de rechtszaak waar de hoge gevangenisstraf tegen hem werd geëist, maar ook hij vluchtte na die rechtszaak naar het buitenland.

Grote drugszaak

De vader en zoon waren voor de rechtszaken een spil in een groot drugs- en witwasonderzoek. Dat onderzoek leidde in februari van 2023 tot een grote politieactie in Nederland, België en Duitsland. Er werden drugslabs, drugs, veel geld en wapens gevonden. Ook in Steenbergen, Dinteloord en De Heen waren invallen. Daar vonden agenten in een loods 1700 kilo ketamine.

In totaal werden acht mensen in de zaak veroordeeld tot lange gevangenisstraffen - onder wie de vader en zoon. Eén verdachte in de zaak is nog altijd voortvluchtig.