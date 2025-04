Arnold maakt woningen 'senior-proof': 'Begin voordat het te laat is'

De regering wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar hoe zorg je ervoor dat je huis daar op voorbereid is? Daarvoor kan je Arnold Weerts uit Oss vragen om bij je langs te komen. Hij is één van de woonadviseurs van Seniorenvereniging Brabant/Zeeland (voormalig Unie KBO). Toch merken hij en zijn collega’s dat ouderen vaak nog aarzelen.

Arnold bezoekt het huis van Karen Roelofs (61) in Rosmalen. Al vanaf het moment dat hij aan komt lopen, let hij scherp op details. Meteen valt hem het trapje van twee treden voor de deur op. “Zo’n trapje is wel een ding”, zegt hij. Want met een rollator kom je moeilijk binnen. “En er is te weinig ruimte om van de trap een helling te maken.”

Binnen is er ook genoeg om alert op te zijn. "Ouderen koken bijvoorbeeld vaak nog op gas maar inductie is veiliger. Dat voorkomt ongelukken zoals vlam in de pan of brand in losse kleding," legt Arnold uit.