Gillis wil parken voor 185 miljoen verkopen, maar financiers haken af

Peter Gillis wil zijn vakantieparken voor 185 miljoen euro verkopen, maar financiers achter de overname hebben zich teruggetrokken. Dat hebben ze gedaan omdat de Belastingdienst beslag heeft gelegd op de parken. Dat stelt Taeke Dijkstra, de koper van de vakantieparken, donderdag tijdens een spoedprocedure in de rechtbank.

"Dit kort geding is hopelijk het eindstation van een traject dat vanaf het begin moeilijk is verlopen", zei Braun tijdens de zitting. Dijkstra heeft bepaalde stappen niet gezet die noodzakelijk zijn om de levering van de parken mogelijk te maken, laat Braun weten. Die afspraken moet Dijkstra nakomen, vindt de advocaat, want de handtekening is onder de koopovereenkomst gezet.

"We hebben samen getekend. Als er nu hele rare veranderingen waren, maar dat is niet zo. De parken zijn nog zoals ze zijn."

Fraude

Om de parken was lange tijd veel te doen, omdat Gillis via de vakantieparken fraude zou plegen en er illegaal mensen woonden. Uiteindelijk moesten de locaties sluiten en had de familie geen zicht op heropening. Eerder deze week werd de vastgoedondernemer en realityster veroordeeld voor belastingfraude. Hij kreeg een jaar celstraf opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Gillis is hiertegen in hoger beroep gegaan.