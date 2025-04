Medewerker politie opgepakt na vier aangiftes van seksueel misbruik

Een 34-jarige medewerker van de Rotterdamse politie is opgepakt voor zedenmisdrijven en schending van het ambtsgeheim. De man werd begin deze week opgepakt in de gemeente Altena nadat hij in augustus al uit zijn functie was gezet.

Dat meldt RTV Rijnmond. Het is niet bekend wat hij precies op zijn kerfstok heeft, maar er zijn vier aangiftes tegen hem gedaan. Hij is donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Zijn voorlopige hechtenis is met twee weken verlengd.