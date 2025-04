Schok na afschaffen speciale paardrijtochtjes: 'Dit wordt haar ontnomen'

Rob Berkers uit Leende is iedere week met zijn 6-jarige dochter Elsa bij het paardrijden bij zorginstelling Kempenhaeghe te vinden. Het kindje is zwaar gehandicapt en geniet volop van de speciale ritjes. Maar tot zijn grote schrik stopt Kempenhaeghe met het zogeheten huifbedrijden. De redenen daarvoor zouden financieel zijn. “Het is echt heel jammer.”

Door een medicatiefout raakte Elsa zwaar gehandicapt. Het dochtertje van Rob kan niet spreken of communiceren en zit in een rolstoel. Ze woont al jaren op Kempenhaeghe. “Ons werd gevraagd of we mee wilden doen met het paardrijden”, zegt Rob. Hij was meteen enthousiast nadat hij Elsa op de rug van twee paarden zag. Elsa doet aan huifbedrijden. “Het is een stellage die over twee paarden gebouwd is", vertelt hij. "Elsa ligt op een zeil dat op de paarden ligt. Ze voelt echt het contact met de paarden. En ze voelt hun warmte. Er is een huifje overheen gebouwd voor het weer. Het is echt een hele leuke activiteit. Ik had het zelf nog nooit gezien.”

"Ik denk dat ze ontspant en op haar manier kan genieten."

Elke vrijdag gaat Elsa met de paarden op pad op het terrein van Kempenhaeghe. Een hele belangrijke activiteit, vindt Rob. “Kinderen als Elsa zijn erg beperkt in het uitoefenen van sporten of activiteiten. Heel veel dingen kunnen niet. Dus eigenlijk ga je alles proberen wat mogelijk is.”

Elsa tijdens het huifbedrijden (Foto: via Rob Berkers)

Volgens Rob is het lastig om vast te stellen wat Elsa van het paardrijden vindt. “Ik denk wel dat ze een idee van buiten heeft, dus het weer, de wind en de zon. Ze zal niet weten dat ze op een paard ligt, maar ze voelt wel de bewegingen. Ik heb het gevoel dat ze ontspant en op haar manier ervan kan genieten.”

"Het is weer iets wat ze gaat verliezen."

En dus viel de boodschap dat de manege op Kempenhaeghe gaat sluiten, rauw op het dak van Rob. “Ik schrok ervan en ik vind het echt wel jammer. Het is een van de weinige buitenactiviteiten waar ze aan kan deelnemen, buiten een wandelingetje in haar rolstoel. Het is weer iets wat ze gaat verliezen. Elsa heeft al zoveel verloren, ze is van gezond meisje naar zwaar gehandicapt meisje gegaan.”

De stellage voor het huifbedrijden (Foto: via Rob Berkers)