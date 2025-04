Zo ziet het iconische Efteling Hotel eruit na grote opknapbeurt

Het Efteling Hotel heeft heel wat likjes verf achter de rug. Het iconische 'Wonder Hotel', dat direct te zien is als je van de snelweg komt en naar de Efteling rijdt, was nodig aan renovatie toe. "Het was ietwat saai en gedateerd. Ik wil niet zeggen dat er sinds 1992 niks meer aan gedaan was, maar je zag wel echt dat het nodig was", zegt hotelmanager Peter van der Heiden.

Het hotel bleef drie maanden dicht en er is veel aan veranderd. "Nu herken je het écht niet meer terug", gaat de hotelmanager verder. De afgelopen jaren hebben ze al verschillende stappen gezet om de boel op te frissen: "In 2021 zijn alle kamers aangepakt. En twee jaar terug hebben we aan de buitenkant veel gedaan. Toen hebben we blauw meer laten terugkomen in het interieur en ook werden de bekende oranje torens vervangen door gouden torens."

De welbekende torens zijn inmiddels van goud. (foto: Omroep Brabant.)

Nu is de allerlaatste stap afgerond: de gang waar alle gasten arriveren. "Het hotel heeft een grote metamorfose doorgemaakt", zegt Peter terwijl de eerste gasten rustig binnen lopen. Bijna alle aparte ruimtes en tussenmuren op de begane grond zijn gesloopt. En in de gang is geen balie meer nodig want de gasten kunnen nu geheel zelf inchecken via schermen. Ook zijn sprookjes en- themafiguren verwerkt in de lobby: Holle Bolle Gijs is er te vinden en ook figuren uit de gloednieuwe attractie 'Danse Macabre' zijn terug te zien tijdens aankomst. Als je wat doorloopt, kom je in de zogenoemde machinekamer. Daar wordt het luchtkasteel 'bestuurd', en hangen allerlei meters aan de muur.

De balie is niet meer nodig door deze schermen in de lobby (foto: Efteling).

De metamorfose was allesbehalve gratis. "Het heeft ruim tien miljoen euro gekost. Maar daar merken de gasten financieel niks van. De gasten zijn niet meer geld kwijt aan een overnachting." Een nacht in de kleinste vierpersoonskamer inclusief twee dagen toegang tot het park en ontbijt kost je wel zeshonderd euro. Hoe dan ook, de Eftelingbezoekers zijn blij dat het hotel weer open is want het hotel zit in april al zo goed als vol. Alle thema's en sprookjes hebben de makers proberen te verwerken in het hotel. Ontwerper Bas van Rijsbergen vertelt dat het ontwerp de illusie moet wekken dat het hotel op een wolk zweeft. "De gasten moeten tijdens hun slaap in dromenland verder dromen over wat zij die dag in het park hebben beleefd. Ik heb er zelf ook heel vaak over gedroomd", vertelt de ontwerper met zichtbare wallen onder zijn ogen.

De goedkoopste gezinskamer (foto: Efteling).

De wat duurdere zeven-geitjeskamer (foto: Efteling).

Aan themakamers in ieder geval geen gebrek (foto: Efteling).