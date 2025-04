Kind (11) loopt rond met neppistool, politie neemt het in beslag

Een 11-jarige jongen uit Dongen is door de politie staande gehouden omdat hij zou rondlopen met een vuurwapen. Toen de agenten het kind erop aanspraken, bleek het om een neppistool te gaan. Het wapen was volgens de politie niet van echt te onderscheiden en dat is strafbaar.

De jongen werd donderdagmiddag staande gehouden door de politie. Die kreeg rond vijf uur een melding van buurtbewoners dat er een minderjarige rondliep met een wapen.