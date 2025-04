4 aangiftes tegen politieagent wegens zedenmisdrijven

André N. uit Werkendam, politieagent en bekend organist, is aangehouden. De 34-jarige man wordt verdacht van zedenmisdrijven met mannen en schending van zijn ambtsgeheim. Vier slachtoffers deden aangifte tegen hem, meldt het Openbaar Ministerie.

N. werd afgelopen maandag al aangehouden in de gemeente Altena. De politieagent is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloten heeft hem nog twee weken langer in voorlopige hechtenis te houden, dat meldt Omroep Zeeland .

De man is een bekende organist in de reformatorische wereld. De Werkendammer werd bekend nadat zijn video's viraal gingen op sociale media en verzorgt al ruim tien jaar psalmzangavonden door het hele land. Hij heeft verschillende cd's gemaakt en is vaste organist van de Gereformeerde Gemeente in Werkendam, waar hij bovendien ook lid van is.

Homoseksuele gevoelens

Vorige zomer vertelde hij in het Reformatorisch Dagblad dat hij worstelde met zijn homoseksuele geaardheid. In augustus, een maand na dat interview werd hij bij de politie buiten functie gesteld. Hij werkte op dat moment bij de meldkamer van de Rotterdamse politie. Volgens de politie was dat als gevolg van een aangifte van een zedenmisdrijf, een 'mogelijke strafbare gedraging' in privétijd.

N. zou veel contact gehad hebben met jongeren in de reformatorische wereld over homoseksuele gevoelens. Via die contacten zouden de zedenmisdrijven plaatsgevonden hebben, schrijft het Nederlands Dagblad. De slachtoffers zijn zowel minder- als meerderjarig. Hun leeftijden zijn niet bekend gemaakt.