Tilburg over de zeik, wc-protest voor meer toiletten

Vijf toiletpotten stonden vrijdagmiddag uit protest op het Pieter Vreedeplein in Tilburg. Het is een dringend verzoek voor meer openbare wc's. Het blijkt hoge nood: de petitie is ruim duizend keer ondertekend. "We zijn over de zeik", zegt mede-initiatiefnemer Erik Schapendonk van de SP in Tilburg. De wethouder moest van hem verantwoording afleggen op een gouden toiletpot.

Het is poep- en plashumor met een serieuze boodschap. Op de meest recente ranglijst van toiletvriendelijke gemeenten is Tilburg afgedaald van plek 83 naar 100. Dat blijkt uit onderzoek van de Toiletalliantie. Angst

Iedereen heeft last van het beperkte aanbod van openbare toiletten in Tilburg, volgens de initiatiefnemers. "Een grote groep mensen heeft binnen vijf minuten een toilet nodig. Veel mensen durven niet naar het centrum of een natuurgebied te gaan, omdat ze niet snel naar de wc kunnen", zegt Erik. Hij noemt mensen met blaas- en spijsverteringsproblemen of mensen met een fysieke beperking.

Erik met een van de vijf potten (foto: Raymond Merkx).

Het Pieter Vreedeplein is niet zomaar gekozen als protestplek. Volgens de organisatoren zouden daar ook hoognodig openbare toiletten moeten komen.

"Je wordt geweigerd om naar de wc te gaan."

Ook op straat vinden mensen vrijdag dat het aantal kleine kamertjes groter zou mogen zijn. "Het tekort is heel groot. Fijn dat er actie is. Mannen kunnen overal plassen, dat is hartstikke oneerlijk", vertelt Jolie. Naar een restaurant of café gaan, is volgens haar geen goede optie. "Je wordt ook vaak geweigerd om naar de wc te gaan."

Deze en nog drie andere toiletten stonden op het plein (foto: Raymond Merkx).

'Ophouden is ongezond'

Jade liep toevallig langs de actie. "Voor vrouwen is het altijd lastig", zegt ze. "Het is ook heel vervelend als je geld moet betalen als je naar het toilet moet." Hermes: "De straat zal minder naar urine stinken met meer toiletten. Het is bovendien heel ongezond om het op te houden." Hij hekelt de zin: 'eerst een consumptie' eerst in de horeca. "Je zit al vol vloeistof, biertje erbij? Dacht het niet." De Tilburgse petitie heeft drie doelen. Meer openbare toiletten in parken, op pleinen, in de binnenstad en in winkelcentra. Wc’s standaard meenemen bij nieuwe projecten. En betere vindbaarheid van de huidige openbare toiletten. Wethouder Rik Grashoff heeft toiletten in zijn portefeuille. Hij nam de petitie in ontvangst. Hij moest niet op het matje komen bij de actievoerders, maar op het gouden potje. En dat vond hij geen probleem. "Er zijn veel meer openbare toiletten dan lijkt. De vindbaarheid moet echt beter en er moeten ook nieuwe toiletten bij. Ook moeten ze langer open", zei hij. "We moeten echt een tandje bijzetten."