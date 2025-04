Teleurgestelde Diamantjes vertellen Esma Lalah hun financiële zorgen

Medewerkers van de Diamant-groep in Tilburg krijgen door een nieuwe belastingmaatregel minder loon. Sinds januari ontvangen sommige mensen tussen de dertig en zeventig euro per maand minder. Oud-wethouder en huidig Tilburgs Tweede Kamerlid Esma Lalah werkte vrijdag een dagje mee en luisterde naar de schrijnende verhalen.

In 1999 kwam Laura Barton als 19-jarige bij de Diamant-groep werken. In de loop der jaren vervulde ze allerlei verschillende functies. Zo werkte ze bij de houtbewerking, in de catering en in de schoonmaak. Tegenwoordig werkt ze op de inpakafdeling, waar ze samen met veel collega’s oordopjes inpakt. "Het is niet makkelijk als je met minder geld moet rondkomen. Dat veel mensen er nu nog verder op achteruitgaan, is heel slecht", vertelt Laura. "De politiek is op dit moment niet goed bezig."

"Er zijn mensen die moeten sparen om naar de tandarts te kunnen."

Het Tilburgse Tweede Kamerlid Esma Lalah (GroenLinks-PvdA), die eerder wethouder bestaanszekerheid was in Tilburg, bracht vrijdag een bezoek aan de Diamant-groep om de ervaringen van de medewerkers te horen. "Er zijn hier mensen die moeten sparen om naar de tandarts te kunnen en die überhaupt al moeite hebben om rond te komen. Het is vreselijk als je dan ineens vijftig euro per maand minder te besteden hebt. Nu ze geld tekortkomen, is het nog moeilijker om keuzes te maken waar ze hun geld aan besteden," zegt Esma Lalah.

Medewerkers van werkontwikkelbedrijven zoals de Diamant-groep gaan er door de nieuwe belastingmaatregelen financieel op achteruit. Deze maatregelen zijn bedoeld om het werken van meer uren te stimuleren, maar veel mensen in werkontwikkelbedrijven werken in deeltijd vanwege een fysieke of mentale beperking. Zij zijn simpelweg niet in staat om meer uren te maken. Hun netto-inkomen daalt gemiddeld met ongeveer 50 euro per maand. Dat is voor sommigen een fors bedrag.

"Ik krijg sinds januari 32 euro per maand minder, maar collega's zijn meer dan 70 euro gekort."

Marc Tuijtelaars mocht Esma Lalah de fijne kneepjes van het in elkaar zetten en inpakken van koptelefoontjes bijbrengen. "Ze leert vrij snel en heeft elke stap goed opgepikt", zegt Marc opgetogen. "Het is eerlijk en fatsoenlijk productiewerk, maar door de problemen met de belastingmaatregelen zijn onze lonen omlaag gegaan. Ik krijg sinds januari 32 euro per maand minder, maar ik heb collega's die meer dan zeventig euro zijn gekort. Dat is heel teleurstellend." Volgens Marc slaat het idee van het kabinet, dat de maatregel mensen zou aanzetten om meer te gaan werken, nergens op. "Ook al zouden de mensen hier het willen, fysiek of mentaal kunnen ze vaak niet meer werken. Ikzelf werk nu achtentwintig uur per week en dat is voor mij de limiet. Bovendien zou ik, als ik meer ga werken, problemen krijgen met huurtoeslag en zorgtoeslag, waardoor ik er uiteindelijk alsnog op achteruit ga. Mijn inkomen ligt heel dicht bij de bijstandsnorm, het minimumloon haal ik al helemaal niet."

"De mensen denken, doen wij er nog wel toe."

Marc hoopt dat de belastingregeling wordt gecompenseerd en dat ook het loon van de medewerkers verhoogd wordt, omdat alles duurder is geworden. "Alle kosten zijn alleen maar gestegen en onze koopkracht is de afgelopen jaren alleen maar verder afgenomen," zegt Marc. Esma Lalah neemt alle verhalen uit Tilburg mee naar Den Haag en hoopt iets voor de teleurgestelde Diamantjes te kunnen doen. "Afgelopen dindag hebben we een petitie gekregen met twintigduizend handtekeningen van mensen die dezelfde problemen hebben en sinds januari minder loon krijgen. Het kabinet legt de bal bij de gemeentes, die zouden dit moeten oplossen, maar gemeentes hebben daar helemaal geen geld voor, die worden ook al gekort", vertelt Esma. "Het meest cynische is dat de mensen, die hier keihard aan het werk zijn, door al dit gedoe denken, doen wij er nog wel toe. Dat mag nooit gebeuren."