Drie jonge zussen moeten flink betalen voor aanslag op huis

De rechtbank heeft vrijdag drie zussen uit Helmond (20, 18 en 15 jaar oud) veroordeeld voor een aanslag met zwaar vuurwerk op een woning in hun woonplaats. Ze moeten een schadevergoeding betalen van 35.000 euro, allemaal kregen een taakstraf én een voorwaardelijke gevangenisstraf of jeugddetentie.

Zij doken weg achter de heg van de buren, de middelste zus stond ondertussen aan de overkant in de bosjes en gaf een seintje dat er niemand op straat was. Vervolgens liepen de twee zussen richting de woning. De oudste hield de Cobra zes vast en de jongste plakte daar tape op en plakte het zware vuurwerk op het raam van het huis. De oudste stak de cobra daarna aan.

Onherkenbaar door bivakmutsen Een kwartiertje later kwamen de oudste en de jongste terug, in andere, donkere kleding en onherkenbaar door bivakmutsen.

De zussen liepen op oudejaarsdag 2023 even na drie uur 's nachts een paar keer door de straat. Daar woonde de beveiliger die hen eerder die nacht uit een café had gezet na een ruzie met andere cafébezoekers.



De vrouw van de beveiliger kroop door het oog van de naald. ze zat in de woonkamer op de bank, toen haar aandacht werd getrokken door geluid op straat. Vlak nadat ze opstond en bij de bank wegliep, volgde een enorme ontploffing. Haar man was nog steeds op zijn werk. Volgens de officier van justitie had zij om het leven kunnen komen door de explosie.

Dat kon tijdens de rechtszaak alleen niet bewezen worden. De verdachten worden hiervan dan ook vrijgesproken. Wel bestond de kans dat het slachtoffer zwaargewond zou raken, dat is ook gebeurd. Door de aanslag liep de vrouw onherstelbaar gehoorverlies en ernstige tinnitus op.

'Gevangenisstraf zou passend zijn'

"Omdat het een vrij ernstige zaak is, zou een gevangenisstraf passend zijn", schrijft de rechtbank. Toch krijgen de drie jonge vrouwen die niet. Bij de twee jongste zussen wordt gevreesd dat hun positieve ontwikkeling hieronder zal lijden. En bij de oudste zus bestaat een grote kans dat ze in de gevangenis op een "negatieve manier beïnvloed zal worden".

"Bovendien hebben de meiden spijt van het vuurwerkincident en is er geen sprake van psychische of financiële problemen. De kans op herhaling wordt daarom ingeschat als laag", betoogt de rechtbank verder.

Andere straf

Als stok achter de deur legt de rechtbank wel voorwaardelijke straffen en een flinke geldboete op. De zussen moeten de bewoners een schadevergoeding betalen van ongeveer 35.000 euro.

Daarnaast krijgt de zus van 20 een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van één jaar. Als ze nog een keer de fout in gaat, zal ze dus wél de gevangenis in gaan.

De middelste zus krijgt een werkstraf van 180 uur en acht maanden voorwaardelijke jeugddetentie, de jongste krijgt een werkstraf van 180 uur en zes maanden voorwaardelijke jeugddetentie.