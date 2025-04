Nicole en Sam vieren liefdesjubileum op Paaspop, waar het allemaal begon

De vonk sloeg vorig jaar over tussen de jonge twintigers Nicole en Sam toen zij samen aan het werk waren achter de bar op Paaspop. Een jaar na het bijzondere moment is het stel terug. Niet om te werken, maar om van elkaar en het festival te genieten. "Maar we hebben niet dezelfde muzieksmaak", lacht Sam.

"Ik dacht wat een leuke jongen", blikt Nicole terug op het moment dat ze Sam voor het eerst zag achter de bar op het festival in Schijndel. "Ik was de enige jongen achter de bar en was dus de lul. Ik moest drinken halen en de bar bevoorraden", zegt Sam. Toch had hij ook oog voor wat anders.

"Wat een leuke meid."

"De meiden waren achter de bar aan het werk. Toen ik Nicole zag, dacht ik: dat is wel een leuke meid." De twee kletsten tussen het werken door veel met elkaar, maar van flirten was niet meteen sprake. "Het was vooral gezellig in het begin", lacht Nicole. Dat veranderde toen Sam na het werken ineens een berichtje via Instagram kreeg. "Ze vroeg me of ik veilig thuis was gekomen. Ik besloot te reageren en van het een kwam het ander", vult hij aan.

De dagen daarna was Sam aan het werk terwijl Nicole met haar vrienden uit Gemonde voor de lol naar het festival ging. "Toen heb ik hem vaak opgezocht, maar ik heb ook iets van het festival gezien", verzekert ze. Nicole en Sam spraken elkaar na het festival iedere dag en zagen elkaar wekelijks. "Na vier maanden kregen we officieel een relatie", zegt Sam. Dit jaar besloot het stel om terug te gaan naar de plek waar het allemaal begon, maar niet om te werken.

"Dit is ons liefdesnestje."