'Goedmaakseks' is verkrachting vindt rechter, man moet cel in

De 45-jarige Alejandro S. moet twee jaar de cel in voor het verkrachten van zijn vriendin in haar huis in Oirschot. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag geoordeeld. S. ontkent heel stellig dat er sprake was van verkrachting, maar de rechtbank geeft hem dus ongelijk. Naast de celstraf krijgt S. ook een contactverbod.

Alejandro S. woonde in 2021 maandenlang samen met de vrouw in haar huis in Oirschot. In augustus 2021 liep de relatie op de klippen toen de vrouw de politie belde vanwege verkrachting. Alejandro S. was het daar echt niet mee eens, zo bleek tijdens de zitting, twee weken geleden. Volgens hem was er wel ruzie geweest, maar was de seks juist 'goedmaakseks'. De vrouw was zijn vriendin en met haar had hij dus vaak seks, zo stelde hij. Met de aangifte wilde zij hem erin luizen, dacht hij. Mishandeld, verkracht en blauwe plekken

De rechtbank gaat echter mee in het verhaal van de vrouw. De vrouw verklaarde dat de Antilliaanse man haar in het weekend van 14 augustus 2021 had opgesloten. Hij was jaloers en beschuldigde haar van seks met andere mannen.

Toen hij ’s nachts thuis kwam zou hij haar onderbroek hebben uitgetrokken en hebben gevoeld of ze seks had gehad met iemand anders. Hij sloeg haar en kneep haar in haar keel. Steeds kwam hij weer terug de slaapkamer in en op een gegeven moment draaide hij haar om en verkrachtte hij haar, zo verklaarde de vrouw. Ze zei destijds tegen de politie dat dat absoluut tegen haar wil was. De vrouw bedacht een mogelijkheid om te ontsnappen aan Alejandro. De volgende dag ging ze naar de huisartsenpost in Oirschot. Terwijl Alejandro buiten op haar wachtte, zag ze kans om de politie te waarschuwen. Die kwam direct en de man werd ter plekke gearresteerd. De vrouw bleek mishandeld, verkracht, er lag een mes, ze had blauwe plekken en ze was opgesloten in haar eigen huis. Vrouw woont op geheime locaties

De rechtbank zag wat de verkrachting met de vrouw heeft gedaan. Zo woonde ze daarna langere tijd op geheime locaties uit vrees dat S. haar zou vinden. Inmiddels heeft ze al weer jaren een eigen woning, maar ze is continu op haar hoede en gaat haar huis alleen uit als dat strikt noodzakelijk is. Ze heeft ook uit angst voor S. een groot deel van haar sociale contacten verbroken, constateerde de rechtbank. Wat voor de rechtbank ook meetelde was het omvangrijke strafblad van Alejandro S. en het feit dat hij al bijna tien jaar van zijn leven in de cel heeft gezeten. Hij werd al meermalen tot langdurige gevangenisstraffen veroordeeld vanwege ernstige geweldsdelicten. Op dit moment zit hij vast voor een ander geweldsincident. Ook werd hij al eens veroordeeld voor een zedendelict en de kans op herhaling wordt ingeschat als hoog. Grote zorgen over verdachte

En er zijn meer zorgen over S. De reclassering ziet slechte partner- en familierelaties, geen eigen huisvesting, geen dagbesteding, slecht psychosociaal functioneren, gebrekkige vaardigheden om problemen op te lossen en grensoverschrijdend gedrag. Enige voordeel dat S. van de rechtbank kreeg was een korting op zijn straf, omdat het veel te lang heeft geduurd voor zijn zaak voor de rechter kwam. Vreemd genoeg kreeg Alejandro jaren geleden al 120 dagen cel voor de mishandeling in hetzelfde weekend als de verkrachting. Behalve een celstraf van twee jaar krijgt S. ook een contactverbod. Twee jaar lang mag hij op geen enkele manier contact met haar zoeken. Doet hij dat toch, dan krijgt hij nog eens twee weken cel per overtreding. Ook moet hij zijn ex vijfduizend euro schadevergoeding betalen.