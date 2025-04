Paaspop barst los met muziek en gekkigheid: 'Met nette schoenen de wei in'

Het festivalseizoen is begonnen met de start van Paaspop in Schijndel. Zo’n 35.000 bezoekers per dag genieten tot en met zondag van de grootste nationale en internationale artiesten. En nog leuker is dat er veel onverwachte activiteiten op het festivalterrein zijn. Zo kun je eieren gooien, midgetgolven en zelfs je schoenen laten poetsen.

Wie net het terrein op komt botst tegen een groepje mannen in nette witte overhemden aan. Het draait allemaal om schonen schoenen bij deze heren. “Het is toch het eerste festival van het seizoen en je wilt dan nette schoenen hebben. Met nette schoenen de wei in.”, vertelt Pim Kromhout uit Tilburg die tijdens het festival in Schijndel honderden schoenen poetst. Festivalbezoekers die glimmende schoenen willen moeten eerst de voeten vegen. Dan mag je lekker in een stoel gaan zitten en volgt er een wellness behandeling voor je schoenen. Het geheim van een goede schone schoen? “Geduld, liefde en ’s avonds je schoenen afdrogen als je thuis komt. Dat is dé tip voor het festival, maar eigenlijk voor altijd. Als je schoenen nat zijn geworden, altijd even afdrogen”, legt Pim uit terwijl hij schoenen aan het borstelen is.

Schonen schoenen op Paaspop (foto: Noël van Hooft).

Een stukje verderop draait alles om het Oud Hollandse spelletje Boter, Kaas en Eieren. “En dan zoals het echt bedoeld is”, zegt Koen “Dus met echte boter, met echte kaas en echte eieren.” “Dit had ik niet verwacht toen ik hier het terrein op liep”, vertelt Rene uit Den Bosch. Hij is samen met Froukje verleid om een potje te spelen. Froukje gooit met de boter tegen een stuk zeil. Rene volgt met een ei en heeft uiteindelijk als eerste drie-op-een-rij gegooi. “Hoe krijgen ze het verzonnen, hoe krijgen ze het verzonnen. Mooi man. Zo doen ze dat hier.”

Boter, kaas en eieren op Paaspop (foto: Noël van Hooft).

Maar dat is nog lang niet alles. Kleuren, stoelendans, schminken, dino-dansen en zelfs midgetgolven kan op Paaspop. “Alles kan, omdat het Paaspop is”, zegt Eveline die zorgt dat alles goed loopt op de golfbaan. “Tussen Claude en Joost Klein, staan wij hier.” Eveline lach van oor tot oor bij de ingang van de golfbaan. “Rust, geduld en focus is het belangrijkste. Maar dat wordt wel lastiger met een paar biertjes op.” Lars uit Schijndel zegt met een knipoog dat hij speciaal voor de golfbaan een kaartje voor Paaspop heeft gekocht. “We hadden gehoord dat dit kwam en toen zijn we gekomen. Drie dagen kunnen we oefenen.” Met een prachtig zonnetje, 16 graden en volle festivaltenten voor onder andere Flemming, Roxy Dekker en Son Mieux is de eerste dag van Paaspop schitterend van start gegaan.

Midgetgolf op Paaspop (foto: Noël van Hooft).

Zo zag de start van Paaspop eruit: