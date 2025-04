Werken op festivals razend populair onder jongeren: 'Wachtlijst op Paaspop'

Festivals merken helemaal niets van het grote personeelstekort in de horeca. Op Paaspop is er dit jaar zelfs een wachtlijst om achter de bar te werken. Voor de 17-jarige Nelle de Veer en 23-jarige Hannah Cox is het de ideale bijbaan. Zij hoeven geen duur festivalticket te kopen, maken het zo toch mee en houden er zelfs een zakcentje aan over. "Veel meer afwisseling dan in de kroeg."

Achter de bar werken op festivals is razend populair onder jongeren. "Op Paaspop staan iedere dag 630 medewerkers achter de veertig barren op het festival", zegt barhoofd Menno van het bedrijf Bas-Events, dat het horecapersoneel regelt. "We hebben een wachtlijst voor Paaspop. In totaal werken er 6,5 duizend mensen voor ons. De gemiddelde leeftijd ligt tussen de 18 en 23 jaar", vult hij aan.

Menno stuurt barpersoneel aan als barhoofd (foto: Omroep Brabant).

De 17-jarige Nelle werkt dit weekend voor het eerst achter de bar op een festival. "Ik heb hiervoor in een cafeetje gewerkt, maar koffie inschenken is heel anders dan op een festival werken. De afwisseling lijkt me het fijnste. In een café is het werk vaak hetzelfde en komen dezelfde gasten", zegt ze.

"In een café heb je vaste werkdagen en tijden."

"Op een festival maak je de gezellige sfeer mee en is er veel afwisseling van muziek." Ook is het werken op festivals voor Nelle beter te combineren met haar examenjaar op school. "Ik zit nu in een rustige schoolperiode waardoor ik veel kan werken. Als het drukker wordt, kan ik mezelf inplannen wanneer ik wil. In een café heb je vaste werkdagen en tijden." Hannah werkt voor de lol op festivals, naast haar vaste baan bij een gemeente. "De sfeer trekt mij vooral. Als Flemming optreedt op de Apollo-stage, sta ik achter de bar", zegt ze.

Nelle en Hannah maken tussen het harde werk door de sfeer op het festival mee (foto: Omroep Brabant).

Toen Hannah twee jaar geleden voor het eerst op een festival werkte, had ze nog helemaal geen ervaring in de horeca. "Mensen met meer ervaring nemen je mee in hoe het werkt. Door het te doen, krijg je het onder de knie. Het is hard werken als het druk is, maar op rustige momenten krijg je de festivalsfeer goed mee", zegt ze. Zo'n zeventig procent van het personeel van Bas-Events heeft voor hun eerste werkdag nog geen ervaring in de horeca. "Dat is geen vereiste als je bij ons begint", zegt Menno. "Je begint met de uitgifte van drankjes en het tellen van munten. Na een paar keer werken, kun je doorgroeien naar het inschenken van drankjes en het tappen van biertjes, maar ook het bevoorraden van de bar en uiteindelijk zelfs barhoofd."

"Soms komt er iets meer stress bij kijken."

Menno denkt dat festivals een goede leerschool zijn voor andere sectoren in de horeca. Toch ziet hij ook veel verschillen. "Op festivals krijgen barmedewerkers te maken met grotere massa's als het druk is dan in een kroeg of café. Daar komt soms iets meer stress bij kijken", zegt hij. Naast die stress is er ook ruimte voor ontspanning. "Soms kunnen barmedewerkers in overleg het festivalterrein op na het werken", sluit Menno af.