Diaken steekt helpende hand uit naar woonwagenbewoners

De woonwagenbewoners aan de Gageldonksestraat in Breda, die zich gediscrimineerd voelen, hebben steun uit onverwachte hoek gekregen. Frank van Gerven, diaken in Oudenbosch en omgeving, neemt het voor hen op. Hij wenst ze doorzettingsvermogen toe, want dat kan deze groep wel gebruiken, zegt hij. "Wetend hoe weerbarstig de ambtenarij kan zijn."

Van Gerven voelt zich, vanuit zijn geestelijke baan als diaken, geroepen om mensen bij te staan die door onrecht worden getroffen. Een diaken is speciaal aangesteld om namens de Rooms-Katholieke Kerk in actie te komen voor groepen die bijstand nodig hebben.

Gegrepen door de situatie van de woonwagenbewoners stuurde hij deze week een brief aan twee bewoners van het kampje aan de Gageldonksestraat, Leonie en Bart Hülters. Zij liggen al jaren overhoop met de gemeente en woningcorporatie Alwel. De woonwagenbewoners willen dat hun kampje wordt uitgebreid, maar ze krijgen hiervoor geen medewerking. Ze vinden zelfs dat ze gediscrimineerd worden. Van Gerven kan zich goed voorstellen hoe de bewoners zich voelen.

Vader als voorbeeld

De in Valkenswaard opgegroeide Van Gerven verwijst in zijn brief naar zijn vader: "Die was binnen de gemeentelijke sociale dienst verantwoordelijk voor de vele Sinti en woonwagenbewoners die bij ons in de buurt woonden. Hij deed dat altijd met veel inzet én voldoening." Ook toen streden deze groepen mensen voor woonruimte. En in de vader van Van Gerven vonden ze een medestander: "Op zijn uitvaart zaten ze allemaal in de kerk."

Van Gerven hoopt met de brief ook een duit in het zakje te doen. Het zal nodig zijn, want burgemeester en wethouders van de gemeente Breda zien extra standplaatsen aan de Gageldonksestraat niet zitten. Wel hebben ze woningcorporatie Alwel toestemming gegeven om juist op die plek 24 appartementen voor senioren te bouwen. De gemeenteraad ging hiermee afgelopen donderdag akkoord.

De strijd is echter bij lange na nog niet gestreden voor de woonwagenbewoners. Zij worden bijgestaan door Peter Schouten. De Bredase advocaat is van plan om een aantal gerechtelijke procedures te beginnen. Volgens hem is er geen sprake geweest van gelijke behandeling, omdat Alwel in tegenstelling tot de woonwagenbewoners wel medewerking krijgt.

Ook wordt het bestemmingsplan aangevochten bij de Raad van State. Verder stelt hij zich ook om een andere reden op achter Bart Hülters. In februari vorig jaar vroeg hij aan een ambtenaar waarom er op het stuk grond naast het kamp geen extra standplaatsen mogen komen. "Het antwoord was: 'omdat je een woonwagenbewoner bent'", zo verklaarde Hülters. Zijn klacht leidde tot een aangetekende brief van het College voor de Rechten van de Mens aan de gemeente Breda. Hülters wacht nog op antwoord..