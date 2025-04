Artiest wil zwarte, geen witte Mercedes: de gekste eisen op een rijtje

Ruim vierhonderd artiesten treden dit weekend op in Schijndel tijdens Paaspop. En die artiesten hebben allemaal zo hun eigen wensen en eisen. Gijs en Ilya moeten zorgen dat de sterren niks tekort komen. De meest gekke verzoeken komen voorbij: van puppy’s tot bizarre foto’s. Vrijdag sloeg alles: een witte Mercedes stond klaar, maar die was niet in de goede kleur en dus moest de organisatie een zwarte regelen.

Vijftig kleedkamers zijn er te vinden op het Schijndelse festival. Achttien daarvan zijn voor de A-sterren. “Die krijgen in principe alles wat op de rider staat.” Daarna komen de B-artiesten, die krijgen de basis plus een extra item. De C-artiesten moeten het met alleen de basis doen.

De basis Voor het vijftiende jaar begeleidt Gijs de artiesten op Paaspop. “Vroeger wilden ze vooral drugs hebben, dat doen we niet meer. Nu is de wifi het belangrijkste. Geen wifi is een groter probleem dan geen drank.”

Gijs de Louw en Ilya van Rossum laten het artiestendorp met trots zien. Ze willen alles vertellen over de riders, de eisen van de artiesten, maar dan wel zonder de naam van de sterren erbij.

Uit het bovenstaande lijstje blijkt één ding: artiesten gaan voor gezondheid. “Tien jaar geleden was het drugs en alcohol, nu is het fruit en gezonde repen. Alles om op de been te blijven.”

Verkeerde auto

De gekste eisen dit jaar: een foto van oud-politiewoordvoerder en televisiepersoonlijkheid Ellie Lust in de kleedkamer en een knijpvarken. Maar vrijdag wist Gijs even niet wat hij hoorde. “Voor een artiest stond een witte Mercedes klaar om naar Paaspop gebracht te worden. Maar de kleur was niet goed, die moest zwart zijn.” Meteen een nieuwe regelen was onmogelijk en dus moest de artiest wel instappen.

“Maar voor de terugweg hebben we een zwarte Mercedes geregeld”, vertelt Gijs. Zijn rechterhand Ilya heeft nog wel gekkere verzoeken gehad. Van haarklipjes tot puppy’s in de kleedkamer. “We proberen alles te doen wat ze vragen, niks is raar.”

Drugs en vrouwen

Maar echte puppy’s gaat toch een stapje te ver. “Amerikaanse artiesten vragen dat vaak, omdat ze dat in Amerika gewend zijn. Dan krijgen ze een puppy uit het asiel, gaan ermee op de foto en zetten die op social media. Zo krijgt het dierenasiel aandacht.” Maar daar zitten ze in Nederland niet op te wachten. “Ik zet dan een knuffelhondje in de kleedkamer.”

“Ik doe geen drugs en geen vrouwen”, zegt Ilya lachend. Waar ze ook niet zomaar ‘ja’ op zegt is een usb-speaker en telefoonlader. “Dat doe ik niet. Het is toch bizar als ze bij elke show een nieuwe lader willen hebben. Anders is dat voor artiesten uit het buitenland die niet dezelfde laders hebben als hier.”

En wie nu denkt dat een foto van Ellie lust raar is, de vraag voor een foto komt vaker voor. “Zo willen sommige artiesten een gephotoshopte foto van zichzelf met een bepaalde bekendheid.”

Chef-kok

Blauwe M&M’s is een mythe die Ilya doorprikt. “Ik doe dit werk al 25 jaar en de vraag voor een specifieke kleur M&M's is pas één keer voorgekomen. Dat kwam omdat die artiest gevoelig was voor bepaalde kleurstoffen.”

En naast de kleedkamer vol lekkers is er voor de artiesten ook nog een speciaal restaurant met een chef-kok. “Die maakt zo’n duizend maaltijden per dag. De grootste uitdaging is om aan alle dieetwensen te voldoen”, weet Gijs.

Ilya is ondertussen weer druk met het openen van de kleedkamer voor Kensington. Wat ze op haar eigen rider zou zetten? “Dr Pepper. Op elk festival vraagt een artiest wel om een paar blikjes, ik moet ze alleen per 24 inkopen. De rest is dan voor mij”, lacht ze.