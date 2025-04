Turkse gemeenschap demonstreert tegen harde hand van Erdogan

Een paar honderd mensen van de Turkse gemeenschap hebben zaterdagmiddag op het 18 Septemberplein in Eindhoven gedemonstreerd tegen de politieke repressie die volgens hen plaatsvindt in Turkije. Dit meldt Studio 040. Directe aanleiding voor het protest was de arrestatie vorige maand van de burgemeester van Istanboel, Ekrem Imamoglu.

Hij is een politiek tegenstander van de huidige Turkse president Tayyip Erdogan. Imamoglu wil ook tegenkandidaat zijn in de presidentsverkiezingen van 2028. Maar die kans lijkt verkeken door zijn aanhouding. Demonstraties in eigen land zijn op bevel van Erdogan met harde hand de kop ingedrukt.

In ons land waren eerder betogingen in onder meer Amsterdam en Rotterdam gehouden. Die verliepen vreedzaam, net als die in Eindhoven. Merve is er blij mee. Zij is de woordvoerder van Hollanda Dayanismasi, de organisatie achter het protest. “De stemming was goed en positief. We hadden gehoopt op een opkomst tussen de twee- à driehonderd mensen en dat is gelukt”, zegt ze tegen Studio040.

"We hebben met mensen kunnen praten en dat is het belangrijkste."