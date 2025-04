Compleet ziekenhuis staat op Paaspop: ‘Alles om de zorg niet te belasten’

Je verwacht het niet, maar achter de schermen bij Paaspop staat een compleet ziekenhuis. Dertig zorgmedewerkers staan daar paraat om in een ernstige situatie bijvoorbeeld hechtingen te zetten. “De normale zorg van Paaspop kunnen we hier afhandelen. Alles om de reguliere zorg niet te belasten”, vertelt de eigenaar van het mobiele ziekenhuis.

In het festival-ziekenhuis kunnen hechtingen gezet worden, maar ook kunnen artsen iemand een shock of zuurstof geven. “Medicatie en infusen liggen klaar. In hele ernstige situaties kunnen we hier de beste zorg bieden”, vertelt Ronald.

“Na een melding kunnen we binnen drie á vier minuten aanwezig zijn met een AED.” Omdat het festivalterrein en het buitengebied niet makkelijk bereikbaar zijn voor een normale ambulance, rijdt een quad als ziekenwagen rond. “We kunnen een patiënt vervoeren op een brancard en verder zit hier alles in wat een ambulance ook bij zich heeft.”

Hechtingen gezet en ambulance naar camping

Zo’n mobiel ziekenhuis is nodig, omdat Schijndel van 22.000 bezoekers naar meer dan 50.000 bezoekers in een weekend gaat. “Natuurlijk moeten we soms iemand voor een foto naar het ziekenhuis sturen, maar we doen hier zoveel mogelijk zodat we de lokale huisartsen, ambulances en ziekenhuizen in Den Bosch en Uden niet belasten.”