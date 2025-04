Ook gif gevonden bij drie andere dassenburchten: 'Dit is gerichte aanslag'

Bij zeker vier dassenburchten in het Maasheggengebied tussen Boxmeer en Vierlingsbeek is tot nu toe een nog onbekend wit poeder gevonden. Zaterdagavond wordt zolang het licht is gezocht naar nog meer plekken waar de substantie ligt. Boswachter Alwin Brandt twijfelt niet over wat het is: “Dit is gif. Al moet het nog officieel worden vastgesteld.”

Andere onderkomens van dassen in de omgeving zijn ook onderzocht. De boswachter weet zaterdagavond te melden dat bij nog drie andere onderkomens de witte substantie is gevonden. Het gaat om een burcht bij een aardappelboer, een boomkweker en op een stuk grond van een particulier.

De eerste (vermoedelijke) gifvondst werd vrijdagmiddag rond drie uur gedaan, bij een grote dassenburcht in het natuurgebied langs de Maas bij Vierlingsbeek. Dit bouwwerk bestaat al een jaar of dertig en telt honderden meters aan ondergrondse gangenstelsels. Er wonen honderden dassen, die zich normaal gesproken alleen ’s avonds en ’s nachts laten zien.

Vermoedelijke toevoeging van visolie

Bij alle veertig de ingangen van de burcht langs de Maas is het witte spul gevonden. Tot armdiep in de gangen is het goedje achtergelaten. Het poeder ruikt naar vis. Vermoedelijk is er visolie aan toegevoegd om de dassen te lokken. Boswachter Alwin Brandt noemt de ontdekking 'ongekend'. "Dit is een gerichte aanslag. Het is nu broedseizoen, dus de dassen hebben allemaal jongen."

Pas na het paasweekend wordt duidelijk om wat voor substantie het echt gaat. Het is ook nog onduidelijk of dassen ziek zijn geworden of mogelijk zelfs zijn overleden doordat ze de substantie binnen hebben gekregen.