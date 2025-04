Hein (24) koopt op Paaspop de politieauto van Lamme Frans voor ‘veul geld’

Op Paaspop in Schijndel draaide het zaterdagavond heel even niet om de artiesten, maar om het goede doel. Lamme Frans veilde zijn ‘wereldberoemde’ politieauto in een overvolle en bloedhete festivaltent. Uiteindelijk ging de 24-jarige Hein uit Olland met de afgekeurde auto naar huis. “Het was eigenlijk een grap”, zegt Hein achteraf. Waarop Lamme Frans lachend zegt: “Op Paaspop kan alles.”

Spannende veiling Op het podium staan negen jonge gasten die veel geld over hebben voor het goede doel, maar vooral voor de politieauto. Honderd euro is het startbod, maar al snel gaat het bedrag richting de duizend. Dan haken er een aantal bieders af. Uiteindelijk blijven Senna en Hein over. Het bedrag staat dan op tweeduizend euro.

“Bij de ziekte PH komt er veel druk te staan op de longslagader en dan krijgt je hart het heel moeilijk. Dat kan op één moment meteen fataal zijn, een hartstilstand”, legt Jetty Eugster uit. Zij is voorzitter van de stichting Heb hart voor longen, het goede doel waar het geld heen gaat. “Er is een medicijn, maar genezen kan nog niet.”

Dankbaar De nieuwe eigenaar stapt even achter het stuur en bekijkt de Fiat grondig. “De lak is goed, de banden zijn wat minder en de APK moeten we nog regelen. Maar hij is van mij, ik ga ervan genieten.”

Uiteindelijk moet ook Senna afhaken en wint Hein de strijd met een bod van 2300 euro. “Het was eigenlijk gewoon een grap. En dan heb ik ‘m in één keer”, vertelt Hein Markus uit Olland. Het is ‘veul geld’ maar dat vindt hij niet erg voor het goede doel. “We gaan de wagen meenemen naar de Zwarte Cross en de Solexrace. En daarna eventueel opknappen en verkopen.”

Wie ook geniet is Jetty Eugster, voorzitter van de stichting waar het ingezamelde geld heengaat. “Dit is echt superveel geld. Die Fiat is maar een oud barreltje, dus dit had ik niet verwacht. Ik ben Lamme Frans en Paaspop heel dankbaar. Het is een onbekende ziekte en dat maakt het lastig om er aandacht voor te krijgen. Met het geld kunnen we bijdragen aan onderzoek.”

Te zat om te rijden

En Lamme Frans? Die is ‘blij’ dat hij van zijn APK-afgekeurde auto af is. “Ik mag er toch niet mee rijden”, zegt hij 'beschonken'. “Dan kan ik ‘m maar beter wegdoen.”

Achter het podium wordt de sleutel overgedragen. “Een groot applaus voor Hein, want hij krijgt de sleutel”, klinkt het dan. Maar de flink dronken Hein kan beter de auto nog even laten staan, zo is de analyse van Lamme Frans. “Ga morgen maar rijden. Eerst even uitslapen.” Hein knikt terwijl hij een slok bier pakt: “Gaan we doen Frans, bedankt voor de auto”.