Zonneschijn en onweer, dit is de beste dag om er op uit te gaan met Pasen

De zoektocht naar eieren gebeurt deze Eerste Paasdag onder een lekker lentezonnetje. De dag begint vrij zonnig en het is bijna overal droog, meldt Weerplaza. Maar 's middags verandert er wel iets aan het weerbeeld.

"De komende uren is het nog prima weer om er lekker op uit te gaan", zegt weerman Berend van Straaten in het radioprogramma Weekend! "Het kwik loopt op naar een aangename 19 graden."

Maar het blijft niet zo, stelt hij. "In de loop van de middag trekken de wolkenvelden vanuit het zuiden richting het noorden en kan eind van de middag en in de loop van de avond op meer plaatsen een bui vallen."

Ook Tweede Paasdag is het aangenaam warm met temperaturen die kunnen stijgen naar 20 graden. "Maar het wordt wel een stuk wisselvalliger", aldus de meteoroloog. "Verspreid over Brabant vallen er buien, met hier en daar een klap onweer. Soms is er ook wat ruimte voor de zon."