Honderden donaties voor bestolen speelgoedwinkel: 'We janken van vreugde'

In slechts twee dagen tijd is er 15.000 euro ingezameld voor de gratis speelgoedwinkel Pompidom van Charles en Ans in Deurne. De twee werden slachtoffer van cybercriminelen, waardoor op slinkse wijze een groot bedrag van de bankrekening werd geroofd. Nadat ze hun emotionele verhaal hadden gedaan, stroomden de donaties en meelevende reacties binnen.

De wanhoop was groot bij Charles Engelen en Ans van den Broek toen ze er afgelopen vrijdag achter kwamen dat de oplichters zo'n 15.000 van de bankrekening van de gratis speelgoedwinkel hadden geplunderd. "Het is zo gehaaid en zo laf, maar we zijn slachtoffer geworden van cybercrime", vertelde Charles met een brok in zijn keel.

"Ik ben in twee dagen tijd tien jaar ouder geworden."

"Ze hebben met hun diefstal ons kindje vermoord", zei Ans boos. "88 euro en 62 cent, zoveel staat er nog op de bankrekening van de speelgoedwinkel in Deurne en alles moet nog betaald worden. We hebben Pompidom met hart en ziel opgebouwd, maar eigenlijk is alles kapot nu", aldus een gebroken Charles. "Ik ben in twee dagen tijd tien jaar ouder geworden." Mensen leven massaal mee met de eigenaars van de liefdadigheidswinkel, zo blijkt. De doneeractie voor Pompidom heeft zondag aan het begin van de middag in twee dagen tijd een bedrag van ruim 15.000 euro opgebracht. Daarmee is bijna het hele bedrag weer terug. De gevers steken Charles en Ans een hart onder de riem met lieve woorden: 'Het land staat achter jullie!', 'Vooral door blijven gaan met dit goede werk' en 'Blijf in jezelf en de goedheid van mensen geloven'.

Eerder vreesde het tweetal dat ze er na vier jaar het bijltje erbij neer moesten leggen. "Onze vaste lasten lopen door, terwijl we geen geld meer hebben", stelde Ans.

"Het is net zo hard janken, maar dan van vreugde."