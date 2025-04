Gif bij dassenburchten: 'Als het gaat stinken, is het foute boel'

Afgrijzen en flinke onrust bij de natuurbeheerders van het gebied waar zaterdag bij verschillende dassenburchten een vreemde witte substantie werd gevonden. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om gif dat er opzettelijk is neergestrooid. Grote vraag is of de dieren gegeten hebben van het poeder, of ze ziek zijn of nog leven. "Hopelijk waren we er op tijd bij."

Boswachter Sem van Hoogstraaten nam zondagochtend vroeg al een kijkje bij de dassenburchten. Hij zit net als zijn collega's in spanning na de vondst. Bij de grootste dassenburcht ontdekten ze bij zo'n beetje alle veertig ingangen het witte spul. Tot armdiep in de gangen is het goedje achtergelaten. Het poeder ruikt naar vis. Vermoedelijk is er visolie aan toegevoegd om de dassen te lokken. Wildcamera's

Zaterdag was er tot laat in de avond een grote schoonmaakactie, waarbij het vermoedelijke gif met een speciale stofzuiger is weggehaald. Die wordt normaal ingezet bij drugsafval in de natuur. Er werden eveneens wildcamera's rondom de burchten opgehangen, zodat in de gaten kan worden gehouden of er nog activiteit is van dassen. Helaas was er zondag niets te zien op de beelden. "Het kan natuurlijk zo zijn dat de dieren zich afgelopen nacht niet hebben laten zien en onder de grond blijven na alle commotie", zegt hij. "Maar ik maak me grote zorgen."

Foto: SSiB/X

Bij een van de uitgangen, ergens in een weiland, waren wel verse sporen te zien. "Dat betekent dat er in ieder geval nog leven is", aldus Sem. De drie wildcamera's blijven de komende dagen hangen. "Pas over enkele dagen hebben we zekerheid", zegt de boswachter. "Het klinkt cru, maar als het begint te stinken, is het foute boel. Dassen zijn propere beestjes. Mocht er een dood dier liggen, dan halen zijn soortgenoten hem uit de burcht en brengen hem naar boven. En dat zal dan te zien zijn." Collega-boswachter Alwin Brandt noemde de ontdekking zaterdag 'ongekend'. "Dit is een gerichte aanslag", zei hij. "Het is nu broedseizoen, dus de dassen hebben allemaal jongen." Het lijkt volgens de boswachter op 'onverminderde dassenhaat.'