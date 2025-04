Inwoners Schijndel zelf de dupe van handhaven foutparkeerders Paaspop

Minimaal vier bewoners van het Primulaplein in Schijndel hebben een bekeuring gekregen voor foutparkeren in hun eigen straat. Om de parkeeroverlast door Paaspop-bezoekers aan te pakken, voerden boa’s controles uit in de verschillende straten en op de pleinen nabij de ingang van het festivalterrein. Daarbij kregen ook omwonenden tot hun grote woede een bon onder hun ruitenwisser.

Ondanks dat bij alle invalswegen van de wijk borden staan dat deze alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer, lopen de straten en pleinen helemaal vol met auto's van festivalgangers. "Het zijn mensen die hier vaker komen en de weg kennen", vertelt een buurtbewoner. "Ik moest mijn auto op de oprit van de overbuurman zetten, want de hele Zwembadweg stond gisteravond helemaal vol. Gelukkig heb ik geen bekeuring gekregen."

“Waarom krijgen bewoners geen kaartje of sticker, zodat duidelijk is dat wij hier thuishoren?”

Op het Primulaplein, iets verder de wijk in, is de situatie vergelijkbaar. Er staan nog twee auto’s met een bekeuring onder de ruitenwisser. "Hier hebben zeker vijf bewoners een boete gekregen, omdat ze hun auto niet goed konden parkeren. Waarom krijgen bewoners geen kaartje of sticker, zodat duidelijk is dat wij hier thuishoren?", vraagt Nicole zich af.

Haar buurvrouw, die anoniem wil blijven, werkt in de zorg: "Ik kwam gisteravond thuis en kon nergens mijn auto kwijt. Normaal mogen we hier met twee wielen op de stoep parkeren, maar nu hebben automobilisten die dat deden ook een bekeuring gekregen." Petra uit de Leliestraat ergert zich ook aan de drukte: "Als bewoner heb je echt een probleem. De drukte begint vrijdagmiddag en gaat door tot Paaspop is afgelopen. Zelfs even snel boodschappen doen is lastig, want als je terugkomt, is er geen plek meer en moet je ver lopen naar huis."

“Mijn buurvrouw kreeg ook een boete, terwijl ze nergens haar auto kwijtkon.”

"Omdat er geen plekken zijn, worden wij gedwongen om op de stoep of op het gras te parkeren. Natuurlijk moet er gehandhaafd worden, maar wij worden er nu ook de dupe van", zegt Nicole. "Mijn buurvrouw heeft ook een boete gekregen, en dat is heel sneu. Ze kon haar auto nergens kwijt, want het stond hier helemaal vol. Vanaf donderdagmiddag staat het pleintje hier elke dag helemaal vol. Bezoekers zouden moeten parkeren waar het hoort, niet midden in onze wijk. Wij worden hierdoor ernstig gehinderd." De parkeerproblemen in de Bloemenwijk hebben de volle aandacht van zowel de gemeente als de organisatie van Paaspop. De gemeente en de politie blijven handhaven tegen foutparkeerders. "De bewoners ervaren overlast van de parkerende Paaspopbezoekers. Wij hebben met hen besproken dat we gaan handhaven, dus dat doen we", zegt een woordvoerder van de gemeente zondag. "De ervaring leert helaas dat bezoekers én bewoners borden en afzettingen gewoon negeren of opzijzetten," aldus de gemeente eerder in een reactie.