Paaspop wil groeien naar 120.000 bezoekers: ‘Het is waanzinnig’

Paaspop wil doorgroeien naar 120.000 bezoekers. Die ambitie spreekt de festivaldirecteur uit op de derde dag van het festival in Schijndel. Dit jaar sluiten ze af met 105.000 festivalgangers, verdeeld over drie dagen. Voor Paaspop-directeur Peter Sanders waren er dit jaar een paar spannende momenten, vooral in de grootste festivaltent ter wereld.

“Paaspop is gebouwd op slecht weer. In alle tenten samen kunnen 50.000 mensen en er is verwarming”, vertelt Sanders geruststellend. “We hebben elk uur een overleg waarin het weer wordt besproken, maar het is nog niet alarmerend.”

Slecht weer? De zon speelt daar wel een belangrijke in. Bij Paaspop kan het alle kanten op: sneeuw, regen, storm en zomerse temperaturen. Dit jaar is het met 18 graden en zon zomers te noemen. Maar voor de laatste uren van het Schijndelse festival wordt regen en onweer verwacht.

Met een brede glimlach en trots loopt Peter Sanders zondagmiddag over ‘zijn’ Paaspopterrein. “Ik ben een gelukkig man. Het is een waanzinnige editie.”

Maximale groei

In totaal kwamen er dit jaar dus 105.000 bezoekers, verdeeld over drie dagen, naar Paaspop. Zo weet Sander te vertellen. Al drie jaar lang is dat aantal stabiel, de maximale capaciteit lijkt bereikt. “Dat is voor nu het maximale wat het terrein aankan”, vertelt Sanders.

Maar met onder andere een grotere mainstage, betere parkeervoorzieningen en verkeersstromen is er nog een kleine groei mogelijk. “We zijn met de gemeente in overleg om het nog iets te laten groeien in een nieuw bestemmingsplan. Dan willen we naar 40.000 bezoekers per dag. Maar dat is dan ook wel echt de max.”

Spannende momenten

Paaspop heeft met de nieuwe mainstage dit jaar een wereldprimeur: het is de grootste festivaltent ter wereld. “Het is echt waanzinnig. Het beeld is ook veel beter.” Dat komt onder meer door de hoogte, de tent is 25 meter hoog. En omdat er geen palen meer in de tent staan. En het geluid? “Dat was wel even spannend, maar het klinkt echt heel goed. Kensington klonk goed, UB40 klonk goed. Het was wel even onzeker, maar we hebben extra speakers opgehangen.”

Maar dat was niet het enige spannende momentje voor Sanders. Hij boekt voor twee podia nog zelf de artiesten. “Ik ga dan regelmatig kijken of de tent wel volstaat. Dan is het altijd spannend om te zien of de act aanslaat en of het druk is.”

Beter maken

Als je aan de meeste bezoekers vraagt voor wie ze komen, hoor je ‘voor de gezelligheid’. De artiesten zijn niet zo belangrijk op Paaspop. “Het is een compliment dat bezoekers niet alleen voor de acts komen, maar voor het totaalverhaal”, zegt de festivaldirecteur. “We zijn een cross-over muziekfestival. Het zijn allemaal werelden op zich hier.”

Ondertussen gaat de blik van Sanders alweer langzaam naar de editie van 2026. “We gaan volgende week alweer beginnen. Ik kijk altijd wat wel en niet werkt en wat we beter kunnen maken. Maar ik zei vanmorgen nog tegen mijn vriendin dat ik niks meer verzonnen krijg.”

Toch draait niet alles om Paaspop. “We trekken ruim 750.000 bezoekers per jaar met onder andere Solar, Wish Outdoor en Extrema Outdoor België. Maar Paaspop is de moeder der festivals voor ons. Daar ben ik begonnen en vanuit daar zijn we meer gaan organiseren. Dit is ook het grootste voor ons.”