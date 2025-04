Bizarre eisen van artiesten, liefde en veel gekkigheid: dit was Paaspop

Van sukkelen met de tentstokken tot de meest bizarre eisen van artiesten. En van dure gerechten tot een gekke aankoop van een festivalbezoeker. Paaspop in Schijndel zit er bijna op. Met 105.000 bezoekers en zonnig weer gaat deze editie de boeken in als ‘waanzinnig’. Dit zijn de bijzondere, mooie en grappige verhalen van Paaspop 2025.

De start is altijd moeilijk Het begon vrijdagochtend allemaal op de camping. “Het gaat niet zo goed hier. Eerst drie uur in de rij en nu moeten we nog opbouwen”, vertelt Huib uit Heeswijk terwijl hij met tentstokken staat te sukkelen. Een klein stukje verderop is Gitte uit Oostelbeers buitenadem van het oppompen van haar luchtbed. “Het is vermoeiend. Het is de eerste keer in mijn hele leven op de camping. Ik heb er nu al spijt van.”

Ruim vierhonderd artiesten waren dit paasweekend in Schijndel te vinden tijdens de start van het festivalseizoen. Toch waren de artiesten voor de meeste bezoekers van Paaspop 'bijzaak'. In Schijndel draait namelijk alles om de Brabantse gezelligheid en sfeer.

Het liefdesverhaal van Paaspop Nicole en Sam vieren dit jaar hun eenjarige Paaspop-jubileum. Vorig jaar sloeg de vonk achter de bar over. Een jaar na dat bijzondere moment is het stel terug. Niet om te werken, maar om van elkaar en het festival te genieten. Er is alleen één probleem volgens Sam: "We hebben niet dezelfde muzieksmaak."

Zeventig procent van al het barpersoneel heeft geen horeca-ervaring als ze op een festival beginnen. Horeca Nederland is blij met de populariteit: "Het kan zijn dat het werken op festivals bij medewerkers een vlammetje aanwakkert om op structurele basis op zoek gaan naar een baan in horeca.”

Personeelstekort in de horeca? Niet op Paaspop! Festivals merken helemaal niets van het grote personeelstekort in de horeca. Op Paaspop is er dit jaar zelfs een wachtlijst om achter de bar te werken. Voor de 17-jarige Nelle de Veer en 23-jarige Hannah Cox is het de ideale bijbaan. Zij hoeven geen duur festivalticket te kopen, maken het zo toch mee en houden er zelfs een zakcentje aan over. "Veel meer afwisseling dan in de kroeg."

Artiest is niet blij met de kleur van de auto Met ruim 400 artiesten op Paaspop moet de organisatie ook rekening houden met 400 eisenpakketten. Vrijdag wist Gijs de Louw even niet wat hem overkwam. Voor een artiest stond een witte Mercedes klaar om hem naar Paaspop te brengen. “Maar de kleur was niet goed, die moest zwart zijn.” Meteen een nieuwe regelen was onmogelijk en dus moest de artiest wel instappen. “Maar voor de terugweg hebben we een zwarte Mercedes geregeld”, vertelt Gijs.

Dit verwacht je niet: ziekenhuis op Paaspop Om de zorg in de ziekenhuizen in Den Bosch en Uden niet te belasten, staat er een mobiel ziekenhuis op het festivalterrein. Achter de mainstage staat een felgele container. Binnen ruikt het naar ziekenhuis en zo ziet het er ook uit. Er staan brancards en monitoren klaar om de gezondheid van patiënten in beeld te brengen. We kregen een exclusief kijkje.

Eten, eten en nog eens eten "Gewoon een vette hap. Dat is het goedkoopste en lekkerste”, zegt Paaspopbezoeker Stijn terwijl hij aan zijn frietjes knabbelt. De keuze is reuze op het festival, maar je moet wel flink dokken. Dat komt onder andere omdat foodtruckeigenaren gemiddeld 36 procent van een muntje afstaan aan de organisatie.

Drie generaties op Paaspop

Jolette (61) is samen met haar dochter Pippi (29) én kleindochter Hazel van veertien maanden op Paaspop. Het gezin komt uit Gelderland. Met familie en vrienden gaan ze met Pasen jaarlijks op pad. “Maar het is even afwachten hoe lang we blijven, want Hazel wil het liefste uit de buggy en kruipen. Maar dat is hier niet handig natuurlijk”, lacht Pippi.

Grootmoeder Jolette kijkt trots naar haar kleindochter. “We proberen het gewoon. Het is leuk om hier met z’n allen te zijn, even te snuffelen en rond te kijken. En als het niet gaat, dan vertrekken we weer.”