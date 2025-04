Auto raakt boom en vliegt over de kop in weiland, bestuurder zwaargewond

Een automobilist is zondagmiddag over de kop geslagen op de Kerkweg in Schaijk nadat hij eerst een boom had geraakt. De bestuurder zou ernstig gewond zijn geraakt. De hulpdiensten rukten massaal uit en er landde ook een traumahelikopter.

Het ongeluk gebeurde rond vier uur vlakbij de kruising van de Kerkweg met de Elsstraat. De auto, met Pools kenteken, belandde uiteindelijk ondersteboven en deels in de sloot naast het weiland.

Reanimatie

De klap met de boom was zo hard dat de onderdelen van de auto enkele meters verderop in het weiland lagen. De bestuurder zou zwaargewond zijn geraakt en ook gereanimeerd zijn. Naast de traumahelikopter rukte ook de brandweer met twee wagens en meerdere politie-eenheden uit. De auto waarin het slachtoffer zat is total loss en is afgesleept door een berger.

Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink