Deze vriendengroep gaat ieder jaar in onesies naar Paaspop: 'Wel warm'

Een kangoeroe, een aap, een draak en een pinguïn: het is een greep uit alle onesies die een groep oud-studenten van studentenvereniging Demos in Eindhoven al zeven jaar op rij aantrekt op de zondag van Paaspop. Wat ooit begon als een uit de hand gelopen grap om warm te blijven, is uitgegroeid tot een bijzondere traditie. "Je kunt elkaar makkelijk terugvinden."

De groep spotten, is niet moeilijk. Met het zonnige weer lopen veel festivalbezoekers in korte broeken en hemdjes, een enorm contrast met de dikke onesies van de oud-studenten. "Het idee om allemaal een onesie aan te trekken is uit nood geboren", vertelt krokodil Carl. "Zeven jaar geleden was het heel koud, vooral 's nachts. Om warm te blijven, kwamen we met een groep van twaalf allemaal in onesies", vertelt Anke die rondloopt in een onesie als aardbei. Het festival is in de loop der jaren gegroeid, maar de bijzondere traditie ook. De groep bestaat inmiddels uit bijna dertig man. "We hebben herten, unicorns, haaien, beren en een kangoeroe met een babytje in de buidel", somt Anke op.

De groep bestaat uit veel verschillende dieren (foto: Lobke Kapteijns).

"Iedereen die mee gaat, moet een pak kopen, ook de partners die graag mee willen", zegt Carl. "Vervolgens trekt iedereen jaarlijks datzelfde pak aan, altijd op zondag", vult Anke aan. De groepssamenstelling verschilt ieder jaar weer. "We zijn allemaal rond de dertig jaar. Sommigen zijn er een jaartje niet bij omdat ze net een kindje hebben gekregen bijvoorbeeld, net als ik vorig jaar", vertelt Anke. Eén dier is de koningin van de dierentuin. De 50-jarige pinguïn Katinka is de oprichter van het dispuut van de studentenvereniging. De traditie vergt veel uithoudingsvermogen van de oud-studenten. "Het is heel warm de laatste jaren en zeker in zo'n pak, maar 's nachts is het weer lekker warm", zegt de koelbloedige krokodil. Het mag dan wel bloedheet zijn, maar er zitten ook voordelen aan de pakken weet Anke. "Je vindt elkaar makkelijk terug. Willem is een draak van twee meter, die valt wel op."

Om elkaar niet kwijt te raken worden de staarten goed vastgehouden (foto: aardbei Anke).

Met zo'n zachte onesie kruip je natuurlijk graag dicht tegen elkaar om te knuffelen en en dus bloeide er ook een liefde op binnen het clubje. Kangoeroe Joey kende verenigingsgenoot Milou al, maar toen zij elkaar tien jaar later weer tegenkwamen bij een optreden sloeg de vonk over. "Het jaar daarna ging Milou als aap mee naar het festival", zegt Joey de kangoeroe. Over twee weken stapt het koppel zelfs in het huwelijksbootje. De dierenpakken verschijnen niet voor het altaar, maar worden misschien wel ingepakt voor de huwelijksnacht.

De studentenvereniging op Paaspop vorig jaar (foto: Anke aardbei).

Vriendschappen en liefdes bloeien op door de traditie (foto: Lobke Kapteijns).