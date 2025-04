Arrestatieteam valt huis binnen voor verwarde man

Een arrestatieteam is zondagavond een huis binnengevallen aan de Muntmeester in Uden. Het lukte een onderhandelaar namelijk niet om een verwarde man uit zijn woning te praten. De straat was vanwege de situatie ruim tweeënhalf uur afgesloten.

De politie kreeg rond acht uur 's avonds de melding van een verwarde persoon. Een onderhandelaar van de politie probeerde vervolgens anderhalf uur lang de man naar buiten te praten, maar zonder succes.

Tegelijkertijd stonden meerde politie auto's in de staat. Ook stonden agenten bij het huis met schild en een politiehond. Dienst Speciale Interventies

Omdat onduidelijk was in wat voor toestand de verwarde man verkeerde en wat zijn plannen waren, werd rond half tien besloten om een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI) in te zetten. Zij hebben de man uiteindelijk uit zijn huis gehaald. De man raakte daarbij volgens onze 112-correspondent lichtgewond. Aangehouden

Een politiewoordvoerder laat weten dat de man daarna is aangehouden, mede vanwege een incident in zijn huis eerder op de dag. Pas rond half elf 's avonds werd de straat weer vrijgegeven door de politie.