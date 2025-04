112-nieuws: auto in vlammen op in Den Bosch • kapotte vrachtwagen op A59

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

07.36 Kapotte vrachtwagen op A59 Op de A59 van knooppunt Zonzeel richting Den Bosch staat een kapotte vrachtwagen op de weg, bij Drunen-West. Vanaf Waalwijk moet het verkeer rekening houden met file.

06.33 Auto in vlammen op in Den Bosch Een auto op een parkeerplaats bij flats aan de Bokkelaren in Den Bosch is afgelopen nacht door brand verwoest. Het vuur werd rond vijf uur 's nachts ontdekt. Ondanks de snelle inzet van de brandweer was de auto niet meer te redden. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink. Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

04.34 Brand in garageboxen Veldhoven Aan de Mispelbeek in Veldhoven woedde afgelopen nacht brand in meerdere garageboxen waarin auto's staan. De brandweer kon de schade beperken tot twee garageboxen. Rond vijf uur 's nachts was het vuur onder controle. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. Lees hier meer. Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink. Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

03.53 Fietser valt op N-weg Agenten van de politie Dongemond werden afgelopen nacht gewaarschuwd dat een fietser op leeftijd op een N-weg reed en daarbij meerdere keren viel. De agenten lieten de fietser stoppen en nakijken in een ambulance.

03.34 Uitslaande brand verwoest huis Een hoekhuis aan de Valentijnstraat in Tilburg is afgelopen nacht door brand verwoest. Het vuur werd rond twee uur 's nachts ontdekt. Het vuur woedde vooral op de eerste etage en op de zolder. Op het moment dat de brand uitbrak, was er niemand aanwezig in de woning. Lees hier meer. Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink. Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

02.53 Auto met pech op A2 Een auto met pech strandde afgelopen nacht op de A2 bij Liempde. Een berger werd ingeschakeld om de auto daar weg te halen. Foto: X/Weginspecteur Robert.

23.38 Arrestatieteam haalt verwarde man uit huis Een arrestatieteam viel gisteravond een huis binnen aan de Muntmeester in Uden. Daar bevond zich een verwarde man. Het lukte een onderhandelaar niet om de verwarde man uit zijn huis te praten. De straat werd vanwege de situatie ruim tweeënhalf uur afgesloten. De man is naar een politiebureau gebracht. Lees hier meer. Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink