112-nieuws: overval blijkt verdachte situatie • ongeluk 3 auto's

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

13.15 Ongeluk N279 zorgt voor file vertrekkende Paaspopgangers Op de weg tussen Veghel en Den Bosch, de N279, is een ongeluk gebeurd tussen drie auto's. Er raakte niemand gewond, er was alleen blikschade aan de auto's. Het ongeluk zorgde wel voor een file van festivalgangers van Paaspop die van de camping waren vertrokken naar huis. Het ongeluk zorgde voor blikschade en een file van vertrekkende festivalgangers (foto: Perbureau Heitink/Bart Meesters). Drie auto's botsten tegen elkaar (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).

12.26 Zonnebrillen gestolen na inslaan raam De politie zoekt getuigen van een inbraak bij een opticien in Waalwijk. Die inbraak was afgelopen nacht aan De Elst. Met een hakbijl werd de etalageruit ingeslagen. In drie minuten tijd maakten de overvallers meerdere zonnebrillen buit.

12.15 Agenten doen onderzoek Vanmorgen is er een overval gemeld aan de Doornikstraat in Breda. Agenten met kogelvrije vesten onderzochten een auto. Volgens de politie ging het niet om een overval, maar om een verdachte situatie. Er is verder niks verdachts gevonden door de politie. Agenten droegen uit voorzorg kogelvrije vesten (foto: Persbureau Heitink Perry Roovers)

11.30 Ongeluk op A2 Verkeer op de A2 van Den Bosch richting Maastricht komt bij knooppunt De Hogt in een file terecht, nadat daar eerder vanochtend een ongeluk gebeurde. Inmiddels is de weg vrijgegeven, maar de ANWB waarschuwt rond halftwaalf nog altijd voor vijf kilometer file vanaf Best. Verkeer krijgt hierdoor te maken met een kwartier vertraging.

10.57 Brommers en crossmotoren zonder kenteken De politie krijgt veel meldingen binnen over mensen in Haaren die op brommers en crossmotoren zonder kenteken rijden. "Dit wordt meegenomen in de surveillance", meldt de politie. Foto: Instagram politie Groene Beemden.

07.36 Kapotte vrachtwagen op A59 Op de A59 van knooppunt Zonzeel richting Den Bosch stond vanochtend een tijd lang een kapotte vrachtwagen op de weg bij Drunen-West. Vanaf Waalwijk moest het verkeer rekening houden met file.

06.33 Auto in vlammen op in Den Bosch Een auto op een parkeerplaats bij flats aan De Bokkelaren in Den Bosch is afgelopen nacht door brand verwoest. Het vuur werd rond vijf uur 's nachts ontdekt. Ondanks de snelle inzet van de brandweer, was de auto niet meer te redden. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink. Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

04.34 Brand in garageboxen Veldhoven Aan de Mispelbeek in Veldhoven woedde afgelopen nacht brand in meerdere garageboxen. In de boxen stonden auto's. De brandweer kon de schade beperken tot twee garageboxen. Rond vijf uur 's nachts was het vuur onder controle. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. Lees hier meer. Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

03.53 Fietser valt op N-weg Agenten van de politie Dongemond werden afgelopen nacht gewaarschuwd dat een fietser op leeftijd op een N-weg reed en daarbij meerdere keren viel. De agenten lieten de fietser stoppen en nakijken in een ambulance.

03.34 Uitslaande brand verwoest huis Een hoekhuis aan de Valentijnstraat in Tilburg is afgelopen nacht door brand verwoest. Het vuur werd rond twee uur 's nachts ontdekt. Het vuur woedde vooral op de eerste etage en op de zolder. Op het moment dat de brand uitbrak, was er niemand aanwezig in de woning. Lees hier meer. Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink. Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

02.53 Auto met pech op A2 Een auto met pech strandde afgelopen nacht op de A2 bij Liempde. Een berger werd ingeschakeld om de auto daar weg te halen. Foto: X/Weginspecteur Robert.

23.38 Arrestatieteam haalt verwarde man uit huis Een arrestatieteam viel gisteravond een huis binnen aan de Muntmeester in Uden. Daar bevond zich een verwarde man. Het lukte een onderhandelaar niet om de verwarde man uit zijn huis te praten. De straat werd vanwege de situatie ruim tweeënhalf uur afgesloten. De man is naar een politiebureau gebracht. Lees hier meer. Foto: Persbureau Heitink. Foto: Persbureau Heitink.