De eenzame torenvalk is niet meer alleen en 'paart er de hele dag op los'

Goed nieuws over de eenzame torenvalk op de nestkast van Marga van de Ven. Zondag maakte ze zich nog zorgen, omdat zich voor het eerst in vier jaar geen partner van de torenvalk op de nestkast te zien was. Ze vroeg boswachter Frans Kapteijns of nu de kansen op een nestje verkeken waren. Frans stelde haar gerust met de mededeling dat de broedtijd nog tot met juli verloopt. Prompt stuurde Marga een heuglijk bericht. Een mannetje had zich gemeld en het is nu continu 'bal' bovenop de nestkast en omgeving.

Frans vroeg Marga hem op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Dat heeft Frans geweten want prompt dook de volgende reactie op in zijn stuifmailbak. "Frans het is goed gekomen met de torenvalk. Dus jij hebt groot gelijk. Ze paren er de hele dag op los.".

Als bewijs stuurde ze foto's mee van het koppel in actie. De afgelopen vier jaar zorgde het torenvalkpaar telkens voor vier nakomelingen. Zodra er nageslacht is hoopt Frans dat deze ook door Marga op de gevoelige plaat worden vastgelegd, dan krijgen ze een plekje in zijn wekelijkse Stuifmail.