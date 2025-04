Jan mocht vier keer bij de paus op bezoek: 'We verliezen geweldige paus'

Jan Bedaf uit Oudenbosch van de pauselijke vereniging Pro Petri Sede mocht vier keer op audiëntie komen bij Paus Franciscus in het Vaticaan. De paus overleed Tweede Paasdag vrij plotseling op 88-jarige leeftijd. Bedaf is bedroefd. "Dit verlies draag ik vandaag wel met me mee."

De paus was al langere tijd ziek. Toch leek hij de laatste tijd aan de beterende hand. Bedaf is voorzitter van de Nederlandse afdeling van de pauselijke vereniging. Die club ondersteunt de paus wereldwijd financieel gezien en met voorlichting.

De Nederlandse voorzitter mocht namens de stichting Pro Petri Sede meerdere keren bij de paus op bezoek komen. In oktober vorig jaar sprak hij de paus voor het laatst. Een hele eer, toch moeten we ons daar niet teveel bij voorstellen volgens Bedaf: “Het is even een handje schudden en een kort praatje van twee tot drie minuten.”

Hij herinnert zich elk bezoek als een bijzonder moment. “De paus was altijd geïnteresseerd in onze stichting. Hij informeerde elke keer hoeveel leden we hebben. Afgelopen keer namen we een ingebonden tijdschrift van onze stichting mee. Daar heeft hij nog de zegen over gegeven. Het was altijd een ervaring op zich om hem te mogen spreken.”

De inwoner van Oudenbosch was een groot 'fan' van de paus. “Hij had charisma en uitstraling. Paus Franciscus stond midden in de wereld. Hij begreep goed dat er wat moest veranderen. Hij probeerde er weer meer een kerk van het volk van te maken. We verliezen in hem een geweldige paus die oog had voor de nieuwe tijd. Jammer dat hij zijn werk niet heeft kunnen voltooien.”

De pauselijke vereniging roept alle kerken in Nederland op om maandagavond om acht uur een kwartier lang de klokken te luiden. "Zo tonen we ons medeleven en laten we een ieder horen dat we onderdeel van een wereldkerk zijn."

"Laten we bidden voor de zielenrust van paus Franciscus en smeken we de Heilige Geest om een waardig opvolger in het Petrusambt die de juiste keuzes maakt in deze complexe tijd."