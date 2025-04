Dorp rouwt om overleden vrouw (46): ‘We vergeten je niet’

De verslagenheid is groot in Wanroij. Zondag werd een 46-jarige vrouw dood in haar huis gevonden. Diezelfde dag nog werd haar ex-man aangehouden. Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld, is nog altijd onduidelijk. Rode vlaggen wapperen alom, terwijl de politie maandag niks kan zeggen. En ook het dorp houdt de lippen stijf op elkaar.

De Molenstraat is op Paasmaandag afgezet met politielinten. De doeken zijn opgeruimd, maar het onderzoek van de politie is nog in volle gang. Tientallen auto’s van de politie en brandweer rijden af en aan, terwijl de recreatieve fietsers rechtsomkeert moeten maken. Sommige mensen komen even kijken, andere leggen bloemen.

“Lieve, we vergeten je niet”, staat op een kaartje dat aan een bosje vergeet-me-nietjes is geknoopt. Iemand heeft het neergelegd op een dikke kei, vlak voor het politielint. De sfeer is gelaten, de buurvrouw heeft haar brievenbus afgeplakt. Waarschijnlijk om zo vragen van nieuwsgierigen niet te hoeven ontvangen. Het is te vroeg, te vers, te erg om er nu al iets over te zeggen. “Dit is veel te dichtbij”, zegt een buurtbewoonster.

"Ja, dat een vrouw, zeg maar, door haar ex-man is vermoord."