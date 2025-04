Auto vliegt over de kop: vrouw in ambulance, man komt met schrik vrij

Een auto is maandag rond kwart voor zes over de kop gevlogen op de Europalaan in Nuenen. Dat gebeurde nadat de auto van de weg raakte en op een lichtmast botste. Volgens getuigen werd het voertuig door de klap gelanceerd.

In de auto zaten een man en een vrouw. De man kwam er zonder kleerscheuren vanaf, de vrouw werd in een ambulance nagekeken.

Op de klap kwamen veel mensen af. De auto is flink beschadigd geraakt en een wiel verloren. Het ongeluk gebeurde op een verkeersplein op deze doorgaande en vaak drukke weg tussen Eindhoven en Nuenen. De weg is in beide richtingen afgesloten. Vaker ongelukken

Er gebeuren daar geregeld ongelukken, omdat er vaak hard wordt gereden. De gemeente Nuenen heeft pas nog een oversteek voor fietsers aangepast na een zoveelste ongeluk.

De wagen raakte na het ongeluk een wiel kwijt (foto: Persbureau Heitink).

De wagen na het ongeluk (foto: Persbureau Heitink).