Huis zwaar beschadigd nadat auto van de weg raakt en tegen gevel botst

Een vrouw heeft met haar auto rond kwart voor zeven maandagavond een huis geramd aan de Waalstraat in Den Bosch. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het huis liep flinke schade op.

De politie heeft de bestuurster meegenomen, naar eigen zeggen omdat ze erg geschrokken is van het ongeluk.

Het is niet duidelijk waarom de bestuurster van de weg raakte. Buurtbewoners vertellen dat ze de vrouw aan zagen komen rijden en dat daarna plotseling een klap klonk toen de auto tegen de woning botste.

De bewoners waren niet thuis toen het ongeluk gebeurde. Vlak na het ongeluk kwamen ze thuis. Zondagavond wordt onderzocht of het huis nog bewoonbaar is. De gemeente bekijkt of er een tijdelijke opvangplek voor komende nacht geregeld kan worden.