Leander's Lego-held leeft voort op z'n onderarm

Leander van Lieshout heeft niets met Nederlandstalige volksmuziek en ook niet met Lego. Toch prijkt er op zijn onderarm een tattoo van een combinatie van die twee. André Hazes in de vorm van een Lego-pop, een eerbetoon aan een van de coolste dingen die de 52-jarige Udenaar ooit maakte.

Frankey klopte aan bij de fabriek Dutch Deco Finish in Erp, waar Leander werkte, een baan waar hij al zijn creativiteit kwijt kon. "De meest waanzinnige dingen heb ik er gemaakt", vertelt hij. "Een iconisch standbeeld van David Bowie dat een plekje kreeg in Berlijn, het skelet van een mammoet en de Python-achtbaan in de Efteling." Met opdrachtgevers als Nike, TomTom, het Louvre in Parijs en Lady Gaga is het werk van het team overal ter wereld te zien.

We springen een paar jaar terug in de tijd, naar 2020, toen kunstenaar Streetart Frankey op het idee kwam een standbeeld van Hazes te laten maken voor Amsterdam, ter ere van de geboortedag van de beroemde zanger.

En het standbeeld in de vorm van een 1,70 meter hoge Lego-pop van André Hazes dus. "We waren er volop mee bezig toen de opdracht door gedoe met de gemeente Amsterdam werd ingetrokken", zegt hij. "Ik vond dat zo enorm zonde. Het liet me niet los, en uiteindelijk besloot ik het beeld zelf stiekem af te maken. Ik heb de sleutels van de werkplaats, dus in de avonduren kon ik er zonder dat iemand het in de gaten had verder aan werken."

Toen de levensgrote creatie klaar was - al met al zat er tweehonderd uur werk in - liet Leander het aan zijn collega's zien. "Zij waren vol verbazing, maar bovenal vonden ze het steengoed. We besloten het beeld alsnog op de plek te zetten waarvoor-ie oorspronkelijk was bedoeld: op de Dam in Amsterdam."

In het holst van de nacht vertrok Leander met een paar collega's richting de hoofdstad, de enorme André Hazes op een aanhanger, hobbelend over de A2. "We moesten het natuurlijk ongezien doen, anders zouden we problemen krijgen. En de Dam hangt helemaal vol met camera's, dus het was best een spannende actie."