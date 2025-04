Verdachte bij politieachtervolging pootje gelicht door voorbijganger

Een heldhaftige voorbijganger heeft maandagavond een wit voetje gehaald bij de politie. De man liet in het centrum van Tilburg een verdachte struikelen, die al een halfuur lang door agenten werd achtervolgd. De man was op de vlucht voor agenten en racete door de straten. Hij reed daarbij door rood en scheurde over fietspaden. Pas toen hij te voet verder ging, werd hij gepakt.

De 55-jarige man uit Rijen werd gezocht vanwege een mishandeling van een vrouw. Daarvan kreeg de politie zondagavond een melding. Haar woning was vernield en de vrouw had rake klappen gehad. Buurtonderzoek bracht de politie niet bij de man, maar het was wel bekend met welke auto hij was vertrokken. Die auto werd maandagavond rond half elf door ANPR-camera’s gespot op de A16.