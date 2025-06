1219 Brabanders bedwingen mythische berg in de strijd tegen kanker

Precies 1219 dappere Brabanders bedwingen donderdag de mythische berg Alpe d'Huez in Frankrijk. Daarmee komt een kwart van alle deelnemers aan Alpe d'HuZes uit onze provincie en is Brabant het best vertegenwoordigd. Omroep Brabant doet donderdag de hele dag verslag van Alpe d'HuZes. Vanaf negen uur 's ochtends tot vijf uur 's middags kun je het evenement live volgen op tv en online.

14 kilometer ploeteren op een helse berg met 21 bochten. Op deze eerste donderdag van juni beklimmen zo'n vijfduizend deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend de Alpe d’Huez, een berg in de Franse Alpen. De eersten vertrekken deze 5e juni al om half vijf in de ochtend. Record

Alpe d’HuZes is een jaarlijks evenement waarmee zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. In een recordtijd is dit jaar het maximale aantal inschrijvingen bereikt. Slechts twee weken en twee dagen waren ervoor nodig om de vijfduizend plekken te vergeven.

Vorig jaar is precies 18.017.606 euro opgehaald, ongeveer een miljoen meer dan een jaar daarvoor. De berg wordt op deze bijzondere dag bevolkt door mensen met inspirerende en emotionele verhalen. Toch zijn er ook deelnemers die Alpe d'HuZes niet halen. Zo ook Wicher Mars uit Tilburg. Hij kreeg euthanasie en kan niet deelnemen. Zijn familie gaat nu voor hem de berg op. Bekijk zijn verhaal in deze video:

Borstenbroodjes

Deelnemers zamelen op de gekste manieren geld in. Zo bakte Ilse Neidig uit Geldrop heuse 'borstenbroodjes'. Ze had zelf borstkanker en heeft met haar worstenbroodjes in de vorm van een borst al geld opgehaald voor kankeronderzoek. Bekijk haar verhaal in deze video:

Zo volg je Alpe d'HuZes via Omroep Brabant Volg Alpe d'HuZes via Omroep Brabant op televisie, via Ziggo-kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en op KPN-kanaal 507. Je volgt ons ook op website en app. Ook kun je ons volgen via de app Brabant+. Vanaf negen uur donderdagochtend tot vijf uur donderdagmiddag kun je het evenement live volgen.

Verslaggevers Hannelore Struijs en Raymond Merkx zijn donderdag voor Omroep Brabant aanwezig op de berg in Zuid-Frankrijk. Hannelore gaat op zoek naar Brabanders en hun bijzondere verhalen en Raymond verzorgt de presentatie. En dat is dus allemaal de hele dag te volgen via Omroep Brabant.