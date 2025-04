Ad kan niet in de tuin zitten deze zomer door stinkende grondvervuiling

De achterkant van het huis van Ad Donkers in Gerwen is bijna helemaal ingepakt met groen zeil. Daarachter zijn graafmachines al een maand bezig om verontreinigde grond weg te graven. De achtertuinen van Ad en zeven andere buren zijn vervuild met brandstof uit de Tweede Wereldoorlog. Tot grote opluchting van Ad en buurtgenoot Katie Dermout gaat de schoonmaakoperatie goed en ligt alles op schema. Maar door de flinke stank en de werkzaamheden zit buiten zitten er deze zomer niet in.

Ad Donkers wilde een waterput slaan in zijn achtertuin toen hij ineens geconfronteerd werd met een enorme stanklucht. Hij meldde het bij de gemeente. Achter het huis van Ad werd een grote brandstofvervuiling ontdekt uit de Tweede Wereldoorlog. De geallieerden hadden daar een bovengrondse pijpleiding aangelegd om de troepen van brandstof te voorzien.

Maar de pijpleiding in Gerwen is gaan lekken, ergens in de periode tussen 1944 tot 1947. Hoe is nog niet duidelijk, dat blijft een mysterie. Maar er zijn vermoedens dat de Gerwenaren zelf wat brandstof hebben afgetapt, omdat het hard nodig was in die tijd. Volgens projectleider Jos Hegmans gaat de verontreiniging nu in ieder geval volgens schema. “Het gaat prima, we zouden de grote werkzaamheden in maart/april doen en dat is gelukt. Hoewel we wel wat later van start gingen door archeologisch onderzoek.”

"We hopen dat de bewoners in september/oktober kunnen beginnen aan de tuin."

Op het terrein hangt een doordringende benzinelucht. Zeker op het moment dat een vrachtwagen een volle lading verontreinigd zand afvoert. Het zand gaat naar Moerdijk. Daar wordt het schoongemaakt door verbranding en opnieuw in de bouw van bijvoorbeeld bruggen gebruikt.

Tot de zomer is de provincie nog bezig met het afgraven en het reinigen van het grondwater. “Na de zomer gaan we weer aanvullen, maar zullen we ook nog bezig zijn met het reinigen van het grondwater. We hopen dat de bewoners in september/oktober kunnen beginnen aan hun tuin.”

De schoonmaakoperatie in Gerwen ligt op schema (Foto: Alice van der Plas)

De reiniging gaat dus nog de hele zomer duren. De omwonenden zullen niet in hun tuin kunnen zitten. “Dit weten de omwonenden ook", zegt Hegmans. “2025 is een jaar waarin ze niet naar buiten kunnen, maar ze hebben straks wel een nieuwe tuin met schone grond ervoor terug.” Katie en Ad hebben zich daarbij neergelegd. “Ik zat eerst wel in de stress toen het allemaal begon”, zegt Katie. “Maar nu ben ik wel gewend aan alle werkzaamheden.” Het huis van Katie heeft een kwetsbare constructie. “Maar ze meten voortdurend of er niets verzakt of dat er geen scheuren in het huis bijkomen. Mocht dat gebeuren, dan word ik ervoor gecompenseerd. Er wordt heel goed met ons gecommuniceerd, dus ik heb er vertrouwen in.”

"Ik ga ervan uit dat het over twee tot drie maanden weer helemaal goed is."

De provincie weet niet of er op andere plekken in Brabant lekken zijn geweest. “De geallieerden hadden niets op kaart, dus we kunnen de route niet nalopen”, zegt Hegmans. “We gaan er dus niet actief naar op zoek. Mocht er een nieuwe verontreiniging gevonden worden, dan gaan we ernaar kijken.” Het kan ook zijn dat de verontreiniging in de loop van de tijd vanzelf afgebroken wordt. Intussen kijkt Ad via zijn openslaande tuindeuren niet naar een groene oase, maar een groen zeil. “Maar ik ben blij dat het eruit komt, anders blijf je ermee zitten. Als er andere mensen komen wonen en die moeten met water sproeien, dan blijft het stinken. Op zich is het goed, dat het eruit is. Ik ga ervanuit dat het over twee tot drie maanden weer helemaal goed is.”