Spotter Annemarie met haar hoofd in de wolken: ‘Vliegtuigen maken me blij'

Annemarie Klomp (56) uit Boxmeer kijkt altijd even omhoog, want wie weet wat er voorbij komt vliegen. Ze heeft een passie voor het vastleggen van vliegtuigen op de gevoelige plaat. Dit doet ze zo goed dat ze haar foto's tegenwoordig watermerkt, omdat ze haar foto's zonder bronvermelding tegenkwam op andere plekken. Het zaadje voor vliegtuigspotten werd al vroeg geplant.

Kracht en impact De vader van Annemarie werkte bij de luchtmacht bij het onderdeel radar waar hij vliegtuigen kon volgen. "De vliegtuigen in het echt zien in plaats van een stipje vond hij mooi."

Het is geen alledaagse hobby voor een vrouw, vliegtuigen spotten en vastleggen. "Je ziet vooral mannen. Maar ik ben echt niet de enige vrouw die blij wordt van vliegtuigen", weet ze uit ervaring. "Ik schat dat drie procent van de spotters vrouw is." Zelf denkt ze dat haar vader een belangrijke bijdrage heeft geleverd om vliegtuigen te waarderen. "Ik had een vriendin in Roelofarendsveen en als we dan naar huis reden, maakte mijn vader altijd een omweg om even te stoppen bij Schiphol om vliegtuigen te kijken."

De liefde sloeg helemaal over toen ze acht jaar geleden haar partner Werner ontmoette. "Hij is nog fanatieker dan ik. Hij fietste als kind van Boxmeer naar vliegbasis Volkel om straaljagers te fotograferen. Hij vertelde me over de kracht van zo'n vliegtuig, de impact die het heeft op de omgeving, het geluid en dat het iedere keer toch weer anders is. Het mooist vind ik vliegtuigen in de sneeuw. Alleen jammer dat je er zo voor moet koukleumen."

Zeker voor legervliegtuigen gelden regels. "Je kunt niet zomaar alles online zetten. Vliegers mag je uit veiligheidsoverwegingen niet vastleggen. Ook mag militair terrein niet zomaar gefotografeerd worden.

Ondanks dit soort beveiligingsmaatregelen herkennen piloten wel dat hun toestel is gefotografeerd. "Veel spotters delen hun foto's op social media waar gelijkgestemden zitten en vliegers. Die laatste herkennen dan een vliegtuignummer of tijdstip en plek. Dat is niet erg. Ze geven zelfs complimenten voor de foto, dat doen ze dan wel weer onder een schuilnaam."

Ondenkbaar

Ondanks dat vliegbasis Volkel bijna in haar achtertuin ligt, vindt Annemarie Schiphol de beste plek om vliegtuigen te spotten. "Hier komen de meeste, grootste en meest bijzondere vliegtuigen."

Op vakantie spelen vliegtuigen ook vaak een hoofdrol. "We gaan binnenkort naar Frankrijk en dan starten we bij vliegveld Charles de Gaulle, de belangrijkste luchthaven van Frankrijk. Daarna bezoeken we het luchtvaartmuseum. Dat is echt super leuk. Daar kun je in de snelle Concorde stappen en rondkijken, wanneer zie je die nou van dichtbij?", vertelt ze enthousiast. Voor Annemarie is een leven zonder vliegtuigen ondenkbaar geworden.