Ria had het complot van haar gezin door toen ze vorig jaar een lintje kreeg

Het was een heel bijzondere dag vorig jaar toen de burgemeester en tientallen familieleden haar zoals in een fragment uit 'All You Need is Love' overvielen. Maar stiekem had Ria Martens-Smekens (70) uit Rijen het complot van haar gezin al door. "Op een lege pagina achterin een notitieboekje schreef ik dat ik het vermoeden had dat ik komende Koningsdag een lintje zou krijgen", zegt ze lachend.

Ria zette er ook een datum bij en haar vermoeden bleek te kloppen. Met een waslijst aan vrijwilligerswerk die teruggaat tot 1972 bij carnavalsvereniging de Leuttappers en vele andere stichtingen en verenigingen, vond haar gezin dat ze daar wel eens een koninklijke onderscheiding voor mocht ontvangen. Want niets is te gek voor Ria. Of het nou gaat om het opleiden van jonge dansmariekes, een planning maken voor het rondbrengen van het carnavalsblad, achter de bar staan bij het Mollebosfist of samen met anderen een rit organiseren voor de oldtimersclub, ze doet het allemaal. "Op een gegeven moment rol je daar gewoon in", zegt ze nuchter. "Je wordt een keer gevraagd om mee te helpen en dan rol je zo van het een in het ander." Ze vindt het belangrijk voor de maatschappij, want zeker tegenwoordig is het voor organisaties steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. "Mensen willen dat overal iets tegenover staat. Maar zo werkt het niet, je helpt elkaar." In de spotlights

Het liefst doet ze haar werk gewoon lekker achter de schermen, want zelf staat Ria niet graag in de belangstelling. Toch vindt ze de waardering die komt met het lintje heel leuk en was de verrassing er niet minder om. Zoals dat vrijdag ook zal gelden voor de vele vrijwilligers die dan in het zonnetje worden gezet tijdens de traditionele lintjesregen. Vorig jaar werden in de gemeente Gilze en Rijen vier burgers gedecoreerd. Het waren, best bijzonder, alleen vrouwen, Ria was een van hen.

Haar al eerder onderscheiden man is trots op wat Ria onder meer voor carnavalsvereniging De Leuttappers doet (eigen foto's).

"Ik werd gelokt met de smoes dat iemand anders van een vereniging een lintje zou krijgen. En daar moesten we met het bestuur bij zijn", blikt Ria terug. Maar Ria ziet en hoort veel en kan naar eigen zeggen 'goed combineren'. Door die puzzelstukjes had ze het idee dat het lintje wel eens voor haar zou kunnen zijn. Toen ze haar familie zag staan en ze naar voren werd geroepen, wist ze meteen hoe laat het was. Elk jaar weer een feestje

Eén keer per jaar mag ze het lintje nu dragen, op Koningsdag tijdens de officiële bijeenkomst met de burgemeester en andere inwoners met een koninklijke onderscheiding. Daar verheugen zij en haar man Peter, die jaren geleden al een lintje kreeg, zich enorm op.



De harmonie speelt dan het Wilhelmus, er wordt een foto gemaakt met de burgemeester en getoast op de koning. Al valt dat laatste iets minder in de smaak bij Peter: "Oranjebitter is niet zo'n succes", zegt hij lachend. "Maar je komt er niks tekort hoor. Er is een natje en een droogje en het is heel gezellig, want je komt er allemaal bekenden tegen uit het verenigingsleven." Het stel is 'toch wel een beetje trots' dat ze bij die mensen horen die zich altijd overal voor hebben ingezet. En dat bevestigt dochter Mariëlle: "Als je dan naast je ouders staat met allebei een lintje, die altijd klaarstaan voor iedereen, dan denk je: ja, ze hebben het goed gedaan." Een lintje is dus niet een eenmalige waardering, maar elk jaar opnieuw een feestje.