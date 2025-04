Vijf varianten voor gevaarlijkste N-weg van Brabant: dit zijn de plannen

Hoe gaat de N279 er straks uit zien? De provincie heeft dinsdag bekendgemaakt welke varianten voor de weg tussen Veghel en Asten verder worden onderzocht. De meest opvallende punten zijn dat de weg bij Veghel en Helmond niet wordt ondertunneld en dat de provincie liever geen omleiding rond de Helmondse wijk Dierdonk wil.

Al jaren wordt er gesproken over de aanpak van de N279 tussen Veghel en Asten. Volgens de ANWB is dit de gevaarlijkste N-weg van Brabant. Meerdere plannen sneuvelden echter in de afgelopen jaren. Zo ging in 2014 een streep door de ‘ruit’ om Eindhoven en werd in 2021 een plan om de weg aan te pakken vernietigd door de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland.

Al geruime tijd werkt de provincie aan een nieuw plan voor de weg. De verwachting is dat de weg in 2040 veel drukker zal zijn en daarom is aanpassing hard nodig. Hoe dat precies moet gebeuren, is echter nog een hele puzzel. Nu heeft de provincie vijf varianten gepresenteerd die verder onderzocht zullen worden. De varianten lopen uiteen van minimale aanpassingen aan het huidige stuk weg tot forse verbredingen of zelfs verleggingen van het traject.